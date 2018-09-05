新竹工業區污水廠爆管 廢水污染茄苳溪發臭

新竹縣政府環保局表示，新竹工業區東區污水廠因收受超過核准處理量的污水，4日發生爆管，致使超量未經處理的廢水，經人孔洩漏到茄苳溪。（新竹縣環保局提供）

2018-09-05 22:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹工業區東區的污水處理廠發生爆管情事，業者緊急抽回處理，但部分廢水仍經人孔洩漏污染了茄苳溪，溪岸沿線住戶抱怨溪水發臭，還有人睡到半夜被臭醒；縣府環保局表示，將依「水污染防治法」第7條及第18條之一按次處分，並請經濟部工業局新竹工業區服務中心提出檢討報告。

新豐鄉民鄭進宅等人表示，從4日到今天早晨，茄苳溪發出陣陣惡臭，加上氣溫高，臭得令人受不了，還有住在溪岸的居民，半夜被臭味薰醒，實在誇張；民眾強烈懷疑是上游湖口鄉的新竹工業區工廠排放廢水所致。環保局水污染防治科證實，工業區東區污水廠因收受超過核准處理量的污水，4日發生爆管，致使超量未經處理的廢水，經工業區人孔洩漏到茄苳溪；現場要求業者緊急處理，將廢水抽至處理設施內，後續依水污法相關規定辦理。

稽查人員獲報到場，陸續5度採集水體，將檢驗重金屬、懸浮固體 （SS）、化學需氧量（COD）。

水污科指出，由於污水廠收受多家工廠廢水，洩漏廢水的成份眾多，數量也難以估算，將等檢驗報告約2週後出爐，視事業規模、污染狀況和違規情節等，開罰6萬到2000萬元罰鍰；如果排放至區外的物質含有害健康物質，則有刑責，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬到500萬元罰金。至於民眾聞到的臭味，研判疑是部分污泥溢流所造成，已要求業者抽回妥善處理。

水污科表示，工業區設有2座污水廠，其中東區核准量為每日1萬2000立方公尺，西區每日3萬7175立方公尺。研判東區污水廠因設計處理量不足，又超收廢水量，過去也曾發生2次爆管情事，加上日前連續大雨（部分工廠雨廢水未分，全納入廢水管），導致污水廠無法負荷，已要求服務中心提出檢討報告並提升設備。

環境稽查人員今天再到廠區及周邊查看，沒想到污水廠傍晚又開始漏出，立即要求業者處理，後續將再採樣開罰，並監控水質。