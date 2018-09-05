疑縣道拓寬釀豬舍崩塌 5隻大豬2樓高摔下慘死

115號縣道今天在25公里處附近的施工現場發生豬舍崩落意外，有10隻大豬摔落工地現場，有的甚至不幸當場斃命。（記者黃美珠翻攝）

2018-09-05 19:24

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣115號縣道正在施工拓寬，沒想到今天25公里處卻發生路旁邊坡上的豬舍幾乎整個坍塌，造成131隻下週就要出售的成豬，有10隻直接從約2層樓高的邊坡摔落路面，有5隻當場慘死，另有多隻受傷。相關單位初步會勘研判，可能是施工擾動到豬舍的地基加上前一晚大雨所致，但確實如何還待調查。

勞動黨新埔鎮代陳新源說，事發地點115號縣道南下車道處，該路正在做拓寬，路外的邊坡上方就是陳姓鄉親的豬舍，豬舍外面有道砌石駁坎。

他說，這道駁坎很老舊，研判就是打了鋼樁保護可能反而會適得其反，所以有關單位才沒有做任何防護，以致發生意外，所幸沒有人員受害。

他說，拓寬工程的包商昨（4）日在現場開挖50公尺左右，當天晚上就碰到大雨，今天一早8、9點多，地方上就不斷傳出當地有土石崩落現象，大家都很擔憂，沒想到中午過後真的傳來意外，受影響的工區長度大約有20公尺長，事發後已經緊急先停工回填搶救。

縣府工務處養護科直言，前述的砌石駁坎不在他們的徵收範圍內，所以並沒有做相關的防護設計。他們事發後到場會勘，發現這道砌石駁坎年代久遠，且疑似當年沒有做基礎工程，初步懷疑可能是因施作排水溝過程中發生了擾動又天雨所致，他們明（6）日下午將邀請相關單位到場再次會勘調查。

豬舍主人陳進裕說，他在事發現場養豬，豬舍大約有70幾坪，分成6欄關了131隻下週就要拍賣的大豬。

意外發生時，鄰馬路的4欄豬舍整個崩塌，豬隻嚇得拚命逃竄，造成10隻大豬直接摔下5、6公尺深的邊坡，其中5隻當場斃命，另外有的豬被土石或彼此壓到受傷，有的逃跑時跛了腳，他已經緊急出清這批豬隻，希望把損害降到最低，只希望縣府相關單位能把他的豬舍儘速修復。