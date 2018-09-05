午後大雨炸平鎮 東豐路133巷淹到膝蓋

桃園市平鎮區東豐路133巷排水系統不良，今天午後雷陣雨造成居民屋內屋外積水。（記者許倬勛攝）

2018-09-05 19:10

［記者許倬勛／桃園報導］今天下午平鎮地區下起午後雷陣雨，短短不到一小時的雨勢，平鎮區東豐路133巷內竟淹起水來，屋外積水達成人膝蓋，民眾非常無奈，盼公部門盡快解決巷內排水問題。

「又淹了！今年淹第三次了！」巷內居民表示，這條巷子有30個住戶，道路寬度約6米，40多年前附近設有紡織廠，廠方與居民協調設立大型箱涵，過去排水都沒有問題，直到都市計畫變更建商進駐後，檢視區域排水系統，發現計劃圖內並無該箱涵，建商打地基時將其堵塞，自此水患不斷。

居民吳先生說，今日大雨驟降，屋外積水一度達成人膝蓋高度，屋內廚房、浴室的排水孔都有溢水情形，居民趕忙操起畚箕、臉盆撈水，經40分鐘水才消退，吳先生自嘲，一年淹三次水，都不敢跟人說住在地勢高的山仔頂。

東豐路一三三巷內住戶前都設有道路側溝，連通舊有箱涵導排至石門大圳，箱涵遭堵後，汛期一到就會發生宣洩不及的窘境，居民屢向民代陳情，7月時市議員楊家俍邀集水務局、平鎮區公所會勘，決定新闢側溝銜接原有系統，導排至石門大圳，可望解決問題。

楊家俍說，新闢側溝計有6公尺長，因工程沿線經既成道路，屬於私人所有，施工需取得60名持有人同意，待蒐集意見後，工期需2個月完成，總經費約80至100萬元；楊家俍說，過去山仔頂地區屬於低密度地區，如今人口增長，也設立坤慶重劃區，區域排水系統應全面盤點，勿讓民眾活在不知何時會淹水的恐懼當中。

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