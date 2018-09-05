工地內囤積廢棄物爆民怨 中醫大允諾1週內清走

中國醫藥大學新竹縣健康產業園區周邊住戶抱怨，工地近來囤積大量「垃圾」，加上日前大雨，環境衛生堪慮；中醫大回應，已請營造廠商在一週內清理完畢。（住戶提供）

2018-09-05 20:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹縣健康產業園區預定年底啟用營運，周邊住戶卻抱怨，工地近來囤積大量「垃圾」，加上日前連續大雨，環境衛生堪慮；中醫大表示，正值工程細部清理階段而產生廢棄物，已請營造廠商在1週內清理完畢。

健康園區基地北側靠福興一路有4棟社區大樓，住戶抱怨，中醫大在工地內堆置了兩大堆垃圾，數量越積越多，居民感覺蚊子似乎變多了，心疼小孩遭蚊蟲叮咬；由於日前連續下雨，也擔心垃圾污水可能污染地下水體，滋生病煤蚊，危害周邊住家環境。

對此，中醫大營造廠商表示，現場堆置營建廢棄物，不是生活垃圾，因為先在工地做初步分類，才交由合格的清除處理業者清運，所以清理速度較慢；為因應住戶陳情，將委託業者先載走再分類，概估數量約4、50車次，一週內清理完畢。

另針對民眾陳情，要求中醫大認養周邊環境等事項，經斗崙里長鄭建村的協調，副議長陳見賢4日邀集縣府相關單位和住戶代表開會討論，前副縣長楊文科和地方民代也出席關心。

中醫大表示，除認養福興一路沿線3米半的人行道，也準備將認養頭前溪高灘地一處8公頃的空氣品質淨化區；至於園區的綠帶公園，將依都審計畫的承諾內容，在一期完工後一併對外開放。未來希望就衛生醫療等專業事項，盡力回饋周邊社區。

會中陳見賢裁決，請中醫大儘早與經濟部水利署第二河川局簽約認養頭前溪堤防環境；中醫大二期、三期規畫，應將福興一路沿線綠帶公園納入，並召開住戶說明會；另請中醫大在年底營運前，完成周邊大樓外牆清洗工作。

中醫大新竹縣健康產業園區位在興隆路與博愛南路口，面積約10公頃，分3期施工，首期工程於2016年底動工，包含全區整地以及新竹附設醫院、研究中心、停車場等3棟建築物興建。