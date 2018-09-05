工務課長劉廉中改造永和地下道 環境與社教一舉兩得

2018-09-05 15:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區為全世界人口密度最高的城市之一，政府設置十多條人行地下道，原為保護學童交通安全，但缺乏維護時易成為治安及環境死角，永和區公所工務課長劉廉中推動與學校合作，將地下道改造為藝文走廊，並且配合宣導性別平等教育，活化地下道功能，得到社會局表揚。

劉廉中服務公職10年，去年調職永和區公所工務課長，新北市有27座地下道，永和區就佔10座，全新北市密度最高，他注意到永和區眾多的人行地下道，因為逐漸缺少使用及維護，長年下來逐漸變得陰暗潮濕、牆面剝落，成為髒亂及治安的死角，要如何改造地下道通行環境、並提升民眾使用意願，成為他的工作挑戰。

劉廉中逐一辦理現場會勘，邀集相關單位擬定維護措施，與警方建立聯繫警鈴，並且跨單位合作，翻轉一般人對地下道「潮濕、陰暗、危險」的刻板印象。

他拜訪地下道周遭學校，包括網溪國小、永平國小、福和國中、秀朗國小、復興商工、永和國小、永和國中及永平高中，結合在地熱心組織（例如樂華夜市商家），由學校認養鄰近地下道的性平彩繪或性平畫展，融入性平教育與區域特色，將學生童趣的畫作放在地下道中，讓地下道不再是地下道，而是一條條的「文化藝廊」。

使地下道從原本的治安死角、乏人問津的公設，變成永和區具有地標性的性別友善景點，讓婦女、學童及區公所三贏，永平國小校長徐韶佑說，校方之前鼓勵但不能強迫學童行走地下道，但與區公所合作活化地下道後，小朋友看到自己的畫作被放在地下道中，開始主動走入地下道；走的人漸漸多了，地下道也越來越安全。