關西機場持續關閉 國籍航空部分航線改大機型疏運

2018-09-05 14:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日本關西機場持續關閉，長榮航空明日從台灣往返大阪航班仍全數取消，為協助疏運原預定往返大阪旅客，明日往返桃園－成田班機將放大機型，改採波音777-300ER機型執勤；中華航空明日往返大阪航班全取消，今明兩日飛高松、名古屋共8航班將放大機型疏運旅客。

台灣虎航明日IT210、IT211、IT212、IT213桃園－關西來回航班皆取消、高雄－大阪IT284、IT285來回航班取消；國泰航空則直接宣布，明日起至9月10日往返關西機場航班全取消。

華航今明兩日CI178/179桃園－高松來回航班，原使用158個座位的波音738，改由307個座位的空中巴士A330執飛；CI3150/151桃園－名古屋來回航班原用A330，將改用座位數375個的波音747執飛。受到燕子颱風影響旅客，若要更改行程或退票，中華航空表示，只要是9月4日前訂妥且開票，搭乘日期為9月4日至10日往返關西機場旅客，機票全程未使用者，可依原訂位艙等，改訂9月14日前往返關西機場航班，免收更改訂位及改票手續費。但若改訂其他艙等或更改從日本其他城巿往返，導致票價、稅金差異，需由旅客自付。

已使用去程航班機票，回程從關西機場往台灣班機，9月10日前改由華航、華信航空其他日本航點往返，可免收票價及稅金差異。華航表示，透過官網購買的機票，可與華航各地客服中心聯繫，以免除更改訂位手續費用；若旅客選擇退票，可免收退票手續費。

長榮航空表示，持有9月3日前開立機票，9月4日至9月7日長榮國際線確認機位者，若改訂出發日為9月17日前，長榮航空日本國際航線任意航班，可免收價差、稅差及改票手續費1次；若機票可使用效期已到，可於到期日後展延14天；透過旅行社購買機票，先聯繫原開票旅行社協助辦理。若旅客選擇退票，將以非自願退票辦理，免扣手續費；團體旅客可洽原開票旅行社協助辦理。

購買台灣虎航今年9月4日至9月17日期間往返台北－大阪關西，航班編號IT210、IT211、IT212、IT213；高雄－大阪關西航班編號IT284、IT285的旅客，更改搭乘航班至日本任一航點，且為9月30日前尚可訂位航班，可免付更改手續費一次及免支付機票價差；但須於原訂搭乘航班出發時間至少6小時前完成，逾期則無法做任何更動。

若旅客選擇退費，可將這次退款保留在台灣虎航信用帳戶中，保留的全數金額可於6個月內，重新購買機票並完成搭乘；也可退款至原購票使用信用卡中；台灣虎航表示，要退費旅客，須於9月16日晚間6點前完成線上申請。另外，配合相關作業，台灣虎航客服中心今日至9月7日，將延長營業時間至晚間10點。（更新時間：14:20分）