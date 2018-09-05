鄭漢步道必經小徑險遭拆 造橋公所另闢新路保障通行權

2018-09-05 12:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉通往鄭漢步道的3米寬必經小徑，因地主欲收回私人土地告上法院，法官日前發出強制執行令，要求鄉公所拆除0.5米寬土地返還，但附近居民不滿縮路阻礙通行，鄉長黃純德重批判決置當地住戶生死不顧，今早苗栗地方法院執行官會同地主、公所、居民到場協商，決議先由公所於一年內另闢道路，待新路完成後再拆除舊路。

該段道路是附近5戶居民唯一的聯外道路，也是通往知名景點鄭漢步道的必經之路，已使用逾一甲子，但日前地主以擔心若發生車禍恐要負連帶責任為由，向法院申請收回私人土地。而法官依據早年土地交易資料，認定該處居民僅有2.5米的道路使用權，要求造橋鄉公所須拆路還地，但公所認為拆路恐嚴重影響居民出入安危拒執行。

苗栗地院上月再發出執行命令，於今早執行強制刨除道路，但當地20多名居民不滿群聚路口抗議，鄉長黃純德、鄉代會主席陳裕福也皆到場阻止挖路，黃純德強調，兩名患病九旬阿婆居住該地，倘若縮路不僅一般轎車難迴轉，救護車、消防車更無法進入，一旦發生意外恐出人命。

法院執行官今早會勘時也認定縮路後寬度僅剩2.5米，恐更易造成車禍，現場與江姓地主、黃純德、陳裕福就地協商。執行官表示，雖地主於法有據可收回土地，但攸關通行安全，盼雙方能理性共商，創造雙贏。

經陳裕福提議，今日暫緩拆路，公所則於下方農地另闢3米寬新道路，3名農地地主也願意提供土地，法院則決議給予公所1年時間鋪設新路，待完工後再將舊路拆除返還土地。