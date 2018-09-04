連兩期開出！大樂透1億頭獎 1注獨得獎落新北汐止

2018-09-04 22:16

〔記者吳佳蓉／台北報導〕大樂透繼上週五開出4.2億頭獎，今晚開獎頭獎又開出，1注獨得獎金1億元，獎落新北市汐止區大同路二段661號「大同彩券行」。

本期大樂透中獎號碼為「04、06、10、15、42、49」，特別號「12」，頭獎1注獨得1億元，2獎也開出1注，可得獎金143.8萬元。

此外，今晚開獎的第107000116期雙贏彩，頭獎也開出1注，可得獎金1500萬元，獎落新竹市北區北門街5號「照達商行」。今晚開獎的第107000212期今彩539，頭獎則摃龜。