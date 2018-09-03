維也納摔傷後首度公開亮相 張正傑：還是台灣好

金門坑道音樂節邁入第十年，張正傑（右）帶著將參與表演的「豫劇皇后」王海玲（左）跨海金門「試水溫」，對於兩人在坑道首次合作成果表示滿意。（記者吳正庭攝）

2018-09-03 23:34

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園管理處今天表示，「金門坑道音樂節」11月3日、4日在翟山坑道登場，6日起網路受理報名。因赴維也納手部受傷的音樂總監張正傑，傷後首度公開亮相，並以大提琴演奏台灣民謠「一隻鳥仔哮啾啾」，幽幽道出摔車受傷當下的鬱悶心情。

2009年「一場美麗的耽誤」造就了坑道音樂節，當年張正傑遇濃霧，被「關」在金門5天；5天裡，張正傑幾乎把金門玩遍了，對於人工開鑿的花崗石岩洞、戰時擔任補給要務的翟山坑道情有獨鍾。

當年，金管處為紀念古寧頭戰役60週年，邀請張正傑策畫一場大型戶外活動，張正傑排除知名的勞軍場所「擎天廳」，以其敏感的耳朵留下的深刻印記，力薦翟山坑道。

音樂節邁入第10年，張正傑邀請國寶級的「豫劇皇后」王海玲，實地走一趟金門，張正傑說，這也是自7月19日維也納騎自行車摔傷後，首次公開露面。

張正傑頑皮地晃著受傷的左手，其中中指和無名指、手腕仍包裹著紗布；綵排前，他把兩根手指的紗布拿掉，「除了中指還有點麻麻的」，其它都還好。

他說，其實無名指裡面的傷，維也納當地醫院在第一時間並未發現，是開刀10天後回診，向醫生反映仍隱隱作痛，醫生補照X光才說裡面有斷裂，還說馬上安排第2天請主任級醫師開刀，嚇得張正傑趕緊返台。

張正傑說，當時受傷送到醫院時，院方一度視他為一般患者；當張表明是音樂家，請院方務必小心處理手部傷口，院方上網「谷歌」了一下，看見他在金門坑道的演出，當下對他的態度大轉變，整個醫療服務「積極起來」。

張正傑今天和王海玲前往翟山坑道「試水溫」；首次在坑道初試啼聲的王海玲，對現場音域的紮實讚譽有加；張正傑也以流暢的旋律展現手部的靈活度，他也用台灣民謠「一隻鳥仔哮啾啾」，幽幽道出摔車當下天色昏暗、四下無人的鬱悶心情，曲罷不禁說出「還是台灣好」。

金管處表示，11月3日活動第1天將用黃自的「思鄉」揭開序幕，特別邀請從「古寧頭和平祈福音樂會」就參與演出的台灣第1女高音林惠珍，闡釋戰時軍士的思鄉情懷。另也邀來具馬來西亞華僑身分的新秀男高音丘越仁，重啟金門與南洋間深刻的連結。

11月4日將由「豫劇皇后」王海玲呈現經典豫劇片段，透過西方的弦樂四重奏，讓豫劇有全新的國際化呈現；還有樂界新星「神笛公主」吳佳蓁，帶來充滿東方韻味的演奏。最受歡迎也最經典的弦樂四重奏，將由小提琴家兼指揮林天吉、小提琴新秀陳維音、中提琴博士徐曉虹與音樂節藝術總監張正傑，在坑道環繞的大自然音箱中，演繹膾炙人口的古典樂章。

金管處表示，音樂節於9月6日上午8時30分起開放報名，全部採網路報名，可由金門國家公園網站進入網路報名系統，報名者每人酌收報名費200元；報名洽詢專線082-313185解說教育課董小姐。

大提琴家張正傑在維也納騎車受傷，左手腕還打入}「鈦片」，目前左手中指「有點麻麻的」，應不影響十一月在金門的演出。（記者吳正庭攝）

張正傑（左三）帶著將參與表演的「豫劇皇后」王海玲（左二）跨海金門翟山坑道「試水溫」，對於綵排結果很滿意。（記者吳正庭攝）

大提琴家張正傑（前）包著紗布的左手，仍十分靈活的演奏，證明「演出不是問題」。（記者吳正庭攝）