台中登革熱確診達36人 大里祥興里9人最多

台中登革熱確診人數今天達36人，群聚感染源的大里東昇路「開心農場」，已經公告封園禁止進入。（記者陳建志攝）

2018-09-03 19:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市登革熱確診人數今天達36人，新增4例中，大里區2例、太平區及北區各1例，大里2人1人住祥興里、1人住東興里，讓祥興里感染人數達9人，成為全市最多人感染的里，研判為大里開心農場、內新市場外的另一熱點，市府今天除前往確診案例住家附近噴藥，也再次呼籲民眾落實戶外容器「巡、倒、清、刷」，才能徹底清除孳生源。

台中市登革熱確診人數，在上月31日新增7人達32人後，今天疾管署又公布4例確診個案，讓總感染人數達36人，此次確診為3女1男，分別為大里區2例（祥興里及東興里）、太平區（新光里）及北區（建德里）各1例，年齡介於20多歲至60多歲，研判仍屬同波群聚疫情的延伸。

因今天新公布4例個案，其中1人住在大里祥興里，讓祥興里確診人數達9人，為目前全市感染人數最多的里，今天市府環保局和衛生局，又動員4、50人前往祥興里、東興里確診個案住家附近噴藥，祥興里長黃春海表示，全里至今已經噴藥10多次，目前包括公園、長草空地和菜園都已噴藥，會全力配合市府防疫。

市府衛生局表示，最早感染源的大里東昇路「開心農場」，至今已經全面噴藥3次，並清理所有積水容器，並從上月22日起公告封園30天，禁止民眾進入，目前也持續掌握「開心農場」232位承租人健康狀況。

市府衛生局提醒，台中市登革熱病媒蚊為白線斑蚊，主要棲息在室外，且多在孳生源附近陰涼不通風處活動，日出後1至2小時及日落前2至3小時為叮咬高峰，提醒民眾從事戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並在皮膚裸露處使用含濃度10%至30%DEET成分的防蚊液（乳），預防蚊蟲叮咬，如短時間在外活動可用低濃度，如前往高風險區或長時間在外活動，則建議用較高濃度。

衛生局強調，登革熱病毒主要由蚊子叮咬傳染，不會由人直接傳染給人，也不會經由空氣或接觸傳染，呼籲民眾妥善管理容器，避免棄置各種積水容器，並落實「巡、倒、清、刷」，才能清除孳生源。