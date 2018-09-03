中國非洲豬瘟疫情擴散 台南各界誓師防堵

中國非洲豬瘟疫情擴散，南市動保處今舉行防範宣導暨誓師大會，產官疾呼加強防堵疫情進入台灣。（記者王涵平攝）

2018-09-03 13:11

［記者王涵平／台南報導］中國非洲豬瘟疫情擴散，南市動保處今舉行防範宣導暨誓師大會，產官疾呼加強防堵疫情進入台灣，養豬業者表示防疫提升至國安層級，建議加重走私刑罰，最好「抓到要槍殺！」

南市動物防疫保護處長吳名彬表示，依據世界動物衛生組織（簡稱OIE）疫情顯示，中國自上月3日首次發生疫情後，疫情已擴及6個省份，非洲豬瘟是由病毒感染家豬及野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染，死亡率高達100％，如發生疫情，對養豬產業將造成嚴重衝擊。

南市豬隻飼養總數為56萬多頭，養豬產業佔6都之首，動保處今邀農委會動植物防疫檢疫局組長徐榮彬向養豬業者講授非洲豬瘟疫情防範，同時邀集農委會動植物防疫檢疫局高雄分局長傅學理、海巡署南部分署參議黃瑞原、中華民國養豬合作社聯合社理事主席黃森田、台南市養豬協進會理事長顏瑞進及台南市獸醫師公會副理事長張瑞峰等各界人士誓師防堵非洲豬瘟，保衛南市養豬家園。

動保處表示，非洲豬瘟傳播途徑包括廚餘、直接接觸病豬或帶毒節肢動物叮咬後感染，並藉由人員衣服、鞋子、車輛進行機械性傳播；台灣為非洲豬瘟非疫國，養豬場應更加強門禁管制及場內消毒等；廚餘餵飼養豬場，應加強蒸煮設備，廚餘須經蒸煮1小時、溫度維持90℃以上才能使用。

動保處呼籲，轄內豬隻飼養戶避免前往中國或其他疫區國家畜牧場進行參訪或接觸動物，返國後須更換衣物、淋浴並徹底消毒，1週後方可再進入動物飼養場，以確保所飼養動物之健康及防疫安全，並應每日觀察動物健康情形，發現可疑疫情時，應立即主動通報防疫專線06-6323039。