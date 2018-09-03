控永揚掩埋場水保計畫涉偽造 環團：南市府應撤銷

2018-09-03 12:20

〔記者蔡文居／台南報導〕先前爭議長達十年的台南東山永揚事業廢棄物掩埋場案，台南縣市合併升格後重組環評會，於2011年4月1二日通過撤銷永揚案，並於翌日公告撤銷。台南環團發現，永揚水保計畫並未被撤銷，質疑仍覬覦開發，要求南市府撤銷涉嫌偽造文書的水保計畫。

環團日前已提出龍崎歐欣案的「水土保持計畫」中的「邊坡穩定分析」結果有大錯誤，且涉嫌偽造文書，要求台南市政府撤銷，今天台南環保聯盟、台灣水資源保育聯盟等環團再召開記者會，提出永揚案的「水土保持計畫」「邊坡穩定分析」結果也有大錯誤且涉嫌偽造文書，要求台南市政府撤銷。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，永揚案的「水保計畫」是2002年2月7日通過的法定計畫，但近一年來環團發現龍崎歐欣案、馬頭山富駿案及永揚案的環評及水土保持計畫中，「邊坡穩定分析」資料都有重大錯誤且涉嫌偽造，已分別向台南及高雄地檢署告發。

她表示，有關永揚案「水土保持計畫」的錯誤包括地下水位、高程有錯，地震分析也沒有放入地下水位，這些錯誤將導致所分析的「安全係數」（FS）也不正確，並涉嫌偽造，要求台南市政府撤銷該計畫，並希望檢調能啟動調查。

台南環盟理事長黃安調表示，在低海拔山坡地設置事業廢棄物掩埋場，依法水土保持及「邊坡穩定分析」需合格。永揚案雖2011年撤銷環評，但是2002年通過的「水土保持計畫」未被撤銷。由於永揚場址經過環保署專家會議調查，已確定有地下水，而且地下水已確定往南流，市府應撤銷永揚案水保計畫。

台灣水資源保育聯盟理事長李建畿表示，台南環盟從2004年起就關心永揚案開發將會汙染烏山頭水庫，由於永揚場址有北勢坑斷層通過、而且地下水豐沛，故絕不能掩埋廢棄物，環團要求撤銷永揚案水保計畫，也撤銷龍崎歐欣的水保計畫。