09/03 各報重點新聞一覽

遊客吳東樺奮勇下水營救落海女童，卻不幸溺水，被拉上岸時，已失去意識。（記者張議晨翻攝）

2018-09-03 06:43

自由時報

幾家歡樂千家愁… 台商西進 虧損普及化

台股上市櫃公司「錢」進中國投資，累積金額已近2.3兆元，但營運卻出現「獲利集中化」、「虧損普及化」的趨勢。上市櫃公司轉投資中國的共1275家、占比約8成，上半年合計認列獲利約1377億元，上市公司占了逾96%，上櫃公司僅4%不到；認列獲利前10名的上市公司更占去53.8%，上市公司有4成一轉投資中國是認列虧損，上櫃公司更有逾半是賠錢。

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神秘海灘 兩小時內兩意外 浪捲沙灘車 1死4失蹤

強颱「燕子」往日本前進，中央氣象局網站昨特別提醒北部、東半部等沿海地區易有長浪發生，蘇澳已觀測到浪高1.3米的長浪，請注意。宜蘭縣南澳神秘海灘、南方澳內埤海灘下午兩小時內，就發生三起溺水意外，長浪靠近岸邊，波峰迅速高漲，讓人措手不及，其中兩組遊客共5人在神秘海灘騎沙灘車，連人帶車遭大浪捲走，另八歲洪姓女童在內埤海灘落海獲救，遊客吳東樺奮勇救人卻葬身海底。三起意外共造成7人落海，目前已知2死4失蹤1獲救，搜救人員全力搜救中。

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教部加強留才 「彈薪」再加碼

中國祭出對台31項措施威脅搶我高教師資，大學9月即將開學，初步了解公私立大學並無教師請辭赴中的「西進潮」；但全球競搶人才壓力不容忽視，教育部自9月新學年將推動新一波彈性薪資加碼計畫，編列3億元預算，為大學優秀教師再「加碼彈薪」，預計可有2千到3千人受惠；明年高教相關經費可望再增15億元。

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蘋果日報

恐怖大浪 4死2失蹤

寧靜海面，海風徐徐吹來，遊客在沙灘上散步、騎沙灘車，恣意追逐夏日尾巴，卻不知受強颱燕子的影響，在豔陽假象中，風力逐漸增強。昨天下午，宜蘭南澳神秘海灘先發生3名遊客遭浪吞噬，沒多久內埤海灘也有2人落海，救難人員兩頭救援，未料南澳神秘海灘又有一對母子落海，短短2小時，美麗的宜蘭海岸，大浪捲走7人，只有1名女童幸運掙脫惡浪、僅受輕傷，其餘4死亡、2人失蹤。

飛踢巴頭甩耳光 外籍惡看護虐翁

巴頭、甩耳光、用腳作勢踹臉、搥胸，近日網路流傳一段外籍看護狠虐80歲老人影片，2分40秒影片中，老人頭、胸及腳至少被攻擊10次，影片上網後遭瘋狂點閱逾20萬次，網友悲憤大罵無良、惡劣。勞動部昨表示將介入調查。

聯合報

綜所稅減稅大紅包…基本生活費 排除薪扣額

年底選舉將至，財政部準備再發放減稅紅包。財政部研議修改基本生活費用計算方式，將薪資所得特別扣除額（今年為廿萬元）排除，預估新制上路後，受惠的綜合所得稅納稅戶從21.93萬戶大幅提高為149.63萬戶，並將追溯自今年1月1日起施行，明年5月申報綜所稅時即可適用。

亞運閉幕 杭州接棒！陳建禎掌旗獨自進場

4年一度的亞運昨天在雅加達閉幕，下一屆將交由大陸杭州舉辦。中華代表團由男排隊長陳建禎擔任閉幕典禮的掌旗官，但卻出現他獨自進場，代表團其他成員還被卡在場外狀況。

中國時報

宜蘭惡浪 2小時吞噬7人！2死1傷4失蹤

宜蘭縣海灘昨天下午2小時內驚傳3起、7人遭長浪捲走憾事。有「神祕沙灘」美譽的南澳沙灘，就發生2起意外，包括1位沙灘車教練與一對夫妻、一對母子計5人落海；另起發生在距南澳沙灘北20公里的南方澳內埤海灘，吳男奮不顧身下海搶救溺水的女童，不幸溺斃，女童幸運被浪拍到岸邊獲救，因地處偏僻、天色昏暗搶救不易，至昨晚截稿止確定2死1傷、4人失蹤，海巡船隻仍漏夜搜救中。

國發基金投資46企業 逾4成虧損

立法院預算中心完成調查，去年國發基金投資46家公私合營事業，19家虧損，亦即有4成以上經營不善，其中一卡通、聯亞生技等14家已連虧3年，新增轉投資Gogoro也連續2年發生鉅額虧損，蔡政府上任後設立千億元「產業創新轉型基金」，成效也不如預期。