竹北寵物嘉年華 毛小孩免費結紮、剪耳還選萌

新竹縣竹北市博愛國小今天有一場犬貓三合一寵物嘉年華，許多毛爸、毛媽帶著心愛的毛小孩接受免費結紮、剪耳。（記者廖雪茹攝）

2018-09-02 16:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市博愛國小今天有1場犬貓三合一寵物嘉年華，許多毛爸、毛媽帶著心愛的毛小孩接受免費結紮、剪耳，現場還有選萌比賽，多名藝人和網紅狗明星「罔市」現身與親子合影，主辦單位呼籲民眾以領養代替購買，領養不棄養，用心去愛牠們。

這場公益活動，由新竹縣家畜疾病防治所、台灣之心愛護動物協會及竹北市民代表參選人朱健銘服務處共同主辦，竹縣婦幼教育關懷協會、小城大愛社團以及竹北市縣議員參選人王誠緯、陳信溢、林宇洋等服務處協辦。

現場有認識犬貓互動講座、萌貓汪選萌比賽、親子闖關、愛心犬貓認養、胖卡美食、氣墊溜滑梯，還有與網紅狗明星「罔市」合照等活動。

藝人馬國畢現身則親自示範如何教導毛小孩做動作表示，愛貓愛狗不只飼養的問題，還要追蹤貓貓狗狗們的健康狀況，購買不如認養。何妤玟說，認養犬貓之後，要跟孩子一樣的愛牠們。王湘瑩則說，她家養的貓咪，大概一歲就結紮了；之前曾認養一隻狗狗，可是不知道生完小孩的狗狗要結紮，結果牠老的時候，生殖系統要開刀，非常不捨得。