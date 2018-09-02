竹縣祖孫節推廣另類疊杯律動 孫祖共學樂趣多

2018-09-02 14:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕健康活到老！新竹縣政府推廣另類的疊杯律動讓樂齡族活化記憶力，今天在竹東鎮自強國中舉辦祖孫節活動，由竹東樂齡中心示範，結合動感音樂「客家阿哥go」，邀請祖孫一同玩疊杯律動，現場趣味橫生。

縣府教育處表示，新竹縣為高齡友善城市，老年人口比例達11.99%，已邁入高齡化社會；配合教育部政策，目前在全縣已設置14所樂齡學習中心，今年祖父母節嘉年華會，特別結合14所樂齡學習中心及家庭教育中心合作舉辦。

新竹縣樂齡學習中心邀請客家歌手劉榮昌，譜出「客家阿哥go」一曲，並由竹東樂齡學習中心主任李碧雲，首創符合樂齡族的疊杯動作，於8月份期間在13鄉鎮市，拍攝各中心疊杯練習情形。今天在「疊疊不休樂開懷 祖孫共享疊杯樂」成果展時播放集錦影片。

「用杯子敲敲桌子，拍拍手。」疊杯律動簡單易上手，與會祖孫們玩得不亦樂乎。主辦單位邀請臺灣疊杯運動聯盟高手現場示範示演疊杯技藝，縣長邱鏡淳也到場頒獎並與祖孫同樂，希望透過疊杯律動學習共享，達到祖孫共學的樂趣。

會場由各中心義賣展售具有當地特色的手創作品，包含客家醃漬食品、手工饅頭、手工布包、異國風味糕點等，並將當日販售手創作品所得的10％贈與世光教養院，同時也邀請拙壯家園現場展售蔬果，以達到社會貢獻服務的效益。