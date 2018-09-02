到泰國行銷高雄觀光 原住民曼谷熱舞吸睛

2018-09-02 12:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局去年12月於曼谷辦理Relaxing Kaohsiung推廣會後，今年上半年吸引約5000名泰國遊客到訪高雄﹔高市觀光局再接再厲，八月下旬召集高雄旅遊業界到曼谷再次舉行Relaxing Kaohsiung推廣會，盼吸引更多泰國朋友來高雄看看。

觀光局說明，本次推廣會主打高雄深度旅行，活動由原民哈雷樂團熱鬧開場，引起與會泰國旅遊業者、對布農族八部合音及茂林紫斑蝶充滿好奇。

鑑於泰國遊客對台灣廟宇文化很有興趣，這次特別邀請佛陀紀念館與哈瑪星代天宮，一同至泰國推廣高雄宗教魅力，梓官漁會則介紹漁村體驗與觀光漁市、內門農會解說藝陣文化、山津塢帶來網版印刷文創體驗、對打招式力道十足的宋江陣也吸引許多目光。

觀光局長曾姿雯表示，高雄在地人是行銷觀光最大推手，音樂、表演、美食都沒有語言隔閡，相信透過職人演出、能讓泰國民眾對高雄留下深刻印象。

觀光局指出，現場泰國媒體提出包括高雄套裝行程、最佳旅遊時間、住宿及機票是否優惠等諸多問題，曾姿雯逐一回應同時，也把握機會介紹春天遊旗山內門甲仙參觀宋江陣、夏天遊杉林桃源那瑪夏看螢火蟲、秋天來趟農村或海線旅遊、冬天遊茂林六龜田寮賞蝶泡溫泉等行程，並推薦使用高雄好玩卡便利旅遊，不僅有配套行程，還享交通及住宿購物優惠，期待泰國民眾來高雄體驗。