一溪之隔！台中登革熱延燒 南投力拼不淪陷

南投縣衛生局人員在戶外抽檢積水，為防治、監控登革熱做好準備。（記者謝介裕攝）

2018-09-02 11:45

〔記者謝介裕／南投報導〕防治登革熱，大家動起來﹗

南投縣衛生、環保及各公所開會討論後，敲定明（3）日起，全縣13鄉鎮市將全面展開掃除病媒蚊孳生源及消毒防治工作，衛生局也將啟動「登革熱快篩檢驗」機制，希望雙管齊下能有效遏止疫情蔓延，免於步上台中後塵。

登革熱病媒蚊幼蟲期數量係以「布氏指數」作為代表，2級以下屬於安全區，3級以上就是紅燈警戒區，南投縣衛生局從今年1至8月間，曾就全縣262村里展開調查，抽檢次數合計600餘次，儘管全部都是安全級，惟台中市已被中央公告全市都列為登革熱高風險區，且與南投縣僅隔著1條烏溪遙遙相望，這一溪之隔，卻令人挫咧等﹗

因此，從社區、公所迄縣府衛生、環保等相關單位，均不敢掉以輕心，將攜手同心展開防治工作，並由各公所清潔隊示範正確清除孳生源等防治步驟，同時呼籲民眾平時應將家戶內外積水容器清洗倒置，做好環境整潔，共為防疫盡分心力。

南投縣衛生局表示，迄今日止，全台本土登革熱累計69例，台中市就占了過半的36例，假使又出現非典型的症狀，更增添臨床診斷的困難度，極可能導致延誤治療與防治的先機，對整體防疫產生不利的影響，衛生局遂緊急採購登革熱快篩試劑，並撥配6家急診責任醫院及各鄉鎮市衛生所，且從3日起提供快篩檢驗服務，以協助基層診所醫師作為診斷篩檢依據。

衛生局長黃昭郎說，登革熱快篩試劑可以在2、30分鐘內得知結果，現階段快篩使用服務對象為症狀出現前居住或曾至登革熱流行地區，或是出現發燒、骨關節痛、背痛、肌肉痛、後眼窩痛、皮疹、倦怠、噁心嘔吐等登革熱疑似症狀，經醫師評估後，便可予以快篩，不但可避免檢驗結果「等待空窗期」可能出現的防疫漏洞，進而達到精確掌控疫情避免擴散的目的。