「新店溪遊記」碧潭登場 在地職人展才華

「新店溪遊記」在碧潭東岸廣場舉行兩天，活動吸引眾多人潮。（記者翁聿煌攝）

2018-09-01 20:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區藝術季「新店溪遊記」今天起一連兩天在碧潭東岸廣場舉行，「新店溪遊記」的活動及攤位極富在地人文特色，今年有10位新店職人現身說法，包括金工藝、木工藝、製茶、紙紮、篆刻、編織、植物染，甚至生活修繕、電器修理、洗衣都有達人，不僅熟能生巧，而且能夠創新，展現「一輩子，只為做一件事」的職人精神。

「新店溪遊記」的主題和展出年年有新意，今年還結合16攤在地美食、40攤在地手做與手創品牌攤位、10攤小農攤位和12組樂團及8組街頭藝人演出，感受新店豐富的在地人文情趣，活動吸引眾多人潮，午後大雨也未打散大家的興致。

到場的職人都是在地人生活中熟悉的老朋友，生活修繕職人楊以德，在崇光女中任職，所有壞掉的電器用品，在他手中都能迎刃而解，把自己對電氣產品的知識和靈巧雙手發揮的淋漓盡致。

金工藝職人楊信文，原本從事珠寶工藝，退休後將興趣轉移到手工銀壼製作，半輩子的工藝專業加上人生歷練，楊信文的銀壼作品，造型細膩、風格洗鍊，令人愛不釋手，楊信文說，「一件首飾給一個人欣賞，一套銀製茶具給一群人分享」，展現他更豁達的人生視野。

「以銅為鏡可明志，以鑼為樂能靜心」，銅雕達人吳宗霖是台灣少數僅存的手工銅鑼師傅兼藝術家，他從30多年前，被一片銅可以敲擊出的聲響給深深撼動，他投入傳統工藝發展，從傳統北管樂的子弟鑼推展至銅雕藝術、將沒有音階的銅鑼打造出具有「國際標準音」的樂器，甚至鑽研鑼聲的頻率對人產生的作用，研發出「脈輪鑼」，用銅鑼的聲響幫助人們靜心，重回安定。