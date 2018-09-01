紀念93軍人節 湖口裝甲新村復古體驗

2018-09-01 11:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為紀念「93軍人節」，新竹縣政府文化局今天在歷史建築-湖口裝甲新村乙村，展示「全體集合翻轉眷村」整復的階段成果，陸軍裝甲第584旅戰鼓隊應邀演出，還有「一日班長市集」活動和眷村復古文創攤位，吸引許多親子參觀、體驗。

文化局長張宜真表示，湖口裝甲新村乙村在2007年指定為歷史建築，縣府於2017年向文化部文化資產局提出3期修復計畫，進行修復保存及活化，目前完成第一期階段性任務，包括環境整理、清潔及建築物加固，同時辦理培訓課程等教育推廣活動，希望未來成為新竹縣推廣國防教育及文化觀光重要的亮點。

「全體集合翻轉眷村」整復的階段成果展，今天上午10點，由584旅戰鼓隊震奮人心的表演暖身開場，「娃娃兵出動」闖關遊戲，吸引許多大小朋友共同體驗50年代的復古遊戲，闖關完成後即可兌換限量的國軍陸海空摺紙娃娃等主題贈品。

「一日班長市集」活動，邀請裝甲新村原住戶、在地社團、國軍團隊共同辦理文創市集，展示眷村復古小物，以及有小朋友最愛的「小小兵換裝拍照區」，許多家長特地帶著孩子換裝體驗。

湖口裝甲新村乙村位在湖口鄉愛勢村民生街161巷，是當地人的共同記憶，湖口鄉長林志華、縣議員張春鳳、吳淑君等地方人士都出席參加。文化局表示，第二期將進行修復及再利用的設計，持續蒐集史料及辦理活化活動；第三期則是進入工程階段。