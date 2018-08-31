大溪全民音樂會明同樂 千歲太鼓隊《姐姐》跳針帶嗨

大溪區月眉社區發展協會的「千歲太鼓隊」，打起鼓來充滿活潑與朝氣。（記者李容萍攝）

2018-08-31 19:33

〔記者李容萍／桃園報導〕創會17年的桃園市大溪區月眉社區發展協會，近10年來陸續成立「千歲太鼓隊」、「傳統花鼓隊」、「笛鼓樂團」等社團，聘請專業老師指導，每週固定練習，精進技藝並培養團隊默契，社區經常傳來咚咚鼓聲，參加儀式慶典活動屢獲好評，明天（9月1日）上午8點至中午12點在月眉活動中心舉辦全民音樂會，協會8月初廣發英雄帖，邀請大溪愛唱歌、表演民眾報名，不論1人、雙人或多人組隊均可，共計40組報名登台表演，歡迎樂迷到場同樂。

大溪區月眉社區發展協會總幹事廖春景說，月眉社區以農業為主，協會長期致力環保永續及社區福利服務，今年想來點不一樣的全民音樂活動，一方面促進社區民眾向心力及推廣音樂文化內涵，另一方面讓學音樂的居民有發揮的舞台，規劃全民音樂會40首曲目，包含千歲太鼓團、陶笛、胡琴等多種樂器，演出的曲目耳熟能詳，像是《望春風》、《小幸運》，還有成軍9年的「千歲太鼓隊」用太鼓詮釋謝金燕的經典舞曲《姐姐》，聽起來既傳統又新潮。

「千歲太鼓隊」40名成員的年齡從65歲至95歲不等，以總歲數約3000歲而聞名，這次用太鼓來呈現電音舞曲，別有一番味道，樂團指揮麥舒婷，曾帶領許多學生奪得全國比賽佳績，這次也帶領團隊用S鼓來一首《古月照今塵》。

另外，全民音樂會也邀請彩虹陶笛烏克樂團和韻葫蘆絲樂團、竹之舞樂坊、韶恩民族樂團等進行後半場的壓軸演出，與大家共度難忘竹音樂饗宴。

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