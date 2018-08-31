退休美術教師林榮宏 「心靈彩曲」今天起南部首展

2018-08-31 10:48

〔記者張忠義／高雄報導〕現代越來越多的人喜歡逛畫展，透過欣賞不同的藝術畫作，也成為展露個人品味的象徵。來自南投縣鹿谷鄉退休的美術教師林榮宏，首度在南台灣舉辦「心靈彩曲 林榮宏創作展」，今天起至9月20日在新光百貨三多店12樓文化館展出，值得你細細品味。

林榮宏老師崇尚自然熱愛鄉土，以突破傳統模式走向多樣化，本次展出作品皆以寫生描繪為主，從生活的心靈感受追求，取材大自然中具有虛實之美的松韻泉聲，富有鄉土情懷的松竹人家，鳥語茶香山谷特色，或悠久文化的台灣傳統莊園村景，用圓熟的技法畫出具有力度的主題。

現場展示近50件包含平面與立體兩大系列的唯美創作，將帶給觀展民眾更為豐富多元的視覺享受，展覽中平面系列區將含括水彩、油畫及書法等三種不同技法呈現的創作。

其中最經典的一幅「絲瓜成熟時」是老師早期大學時期的畫作，民國61年的作品至今已有46年的時間，畫作依然保存的相當完整，也是展場中年代最久遠的作品，另外超人氣「紫南宮」，以及今年首繪「新光三越高雄三多店外觀圖」兩幅圖畫，象徵著百貨商場帶動滾滾財源與絡繹不絕的人潮，都是首次在高雄亮相，林榮宏畫筆下一幅幅描繪自然風光、山谷美景的畫作，令人彷彿身歷其境。