高捷高雄車站永久站9/5啟用 進出口與路徑有變動

高捷高雄車站永久站九月五日啟用。（記者王榮祥攝）

2018-08-31 08:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司今宣佈，R11高雄車站永久站預計9月5日正式啟用，服務10年的臨時站屆時將功成身退，乘車出入口、路徑都會與過往不同，請乘客隨指標進出新站。

高捷說明，高雄捷運於2008年通車營運，為配合台鐵鐵路地下化，高捷軌道以弧狀設計避開台鐵施工介面，並規劃捷運列車停靠高雄車站臨時站，隨著新站啟用，原臨時站功成身退，新站訂於9月5日正式啟用。

高捷指出，R11高雄車站新站興建過程中需配合台鐵地下化，為不影響捷運旅客搭乘權益，服務與工程必須併進同行，有關介面整合、施工順序及設備功能移轉等要素均必須通盤考量，自6月20起即進行一連串測試列車模擬自動化運轉（高雄車站至楠梓加工區站）、月台門等各項車站設備測試作業，均符合指標水準，在通過履勘後，已於8月30日獲交通部核發營運許可函，9月5日起臨時站轉換新站過程將無縫接軌，持續提供旅客高捷的優質服務。

高捷表示，高雄新站正式啟用後，臨時站將不再使用，捷運列車日後停靠新站，乘客需改至新站候車搭乘，提醒在本站進出的旅客提早出門搭車，若有任何乘車問題可洽車站服務人員諮詢，新站除既有運輸功能，未來將提供更多商業服務，打造乘客全方位生活場域，相關問題亦可洽高捷客服專線（07）793-8888。

（取自YouTube）