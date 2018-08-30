警界儒將蔡俊章 水墨展秀創藝

警界退休的警政署副署長蔡俊章被稱為「警界儒將」，用藝術畫畫來抒壓。（記者洪美秀攝）

2018-08-30 16:30

［記者洪美秀／新竹報導］警界儒將蔡俊章退休後從事藝文創作，他說，藝術是最好的紓壓方式，將個人多年來的藝術創作今天起在竹市竹軒畫廊展出「繽紛藝響」水墨畫個展，有瓜果小品、山水花草、墨蝦等60餘幅作品，邀請市民來觀賞警界退休的硬漢，如何展現藝術柔情。

曾在新竹縣、市警界服務的前警政署副署長蔡俊章，其繪畫歷程與警政生涯密不可分，雖然警務工作吃重，他卻藉由藝術創作來紓壓，每一幅畫作，都是生活中細節想像建構而成，他說，畫畫讓他一掃工作的壓力，心情也能轉而輕鬆。

文化局表示，人稱「警界儒將」的蔡俊章，跟隨費熙老師悠遊於筆墨，這幾年更師習李轂摩大師，其作品「瀑下流泉」1971年獲60週年全省美術競賽佳作，但警務工作繁重，他只能在閒暇之餘作畫，直到卸下警務工作，才開始大力創作。

蔡俊章說，相較於費日耗時的大山大水，僅需20、30分鐘的蝦、蟹等小品更適合警政工作的生活步調，於是他有很多這類的創作，也是工作之餘的寫照。

策展人邱宜浤說，蔡俊章創作的「蔡氏墨蝦」，掌握蝦的特性，對於蝦的形態，充分展現其活潑、靈巧、機敏、生命力；而其山水畫作，筆法簡約，以形寫神，追求在似與不似之間的意境。

此次展出作品有「蔡氏墨蝦」及壯闊山水、花草蟲魚、歲寒三友等小品，展期到9月9日。