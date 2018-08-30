開學出奇招！牛車、獨木舟巡禮…這校還推「打酒入甕」

光復國小新生昨依學號逐一將新酒入甕，相約六年後開封分裝。（記者張議晨攝）

2018-08-30 15:26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今天是開學日，為迎接新生到來，各校各出奇招！壯圍鄉古亭國小推3D地景闖關，用遊戲化解學生緊張感，大福國小則用「牛車」，載著九名新生巡禮校園；鄰近台灣菸酒公司宜蘭酒廠的光復國小，則邀200多位新生「打酒入甕」，相約6年畢業後開封分裝，成為獨特畢業禮。

今天是開學日，也是新生入學首日，為緩解新生開學日緊張，宜蘭縣小學各出奇招，古亭國小有46位新生，校方推3D地景闖關遊戲，由該校代理教師先在體育館彩繪地景，安排系列遊戲，讓孩童從遊戲中認識同學，緩解不熟悉的緊張感。

古亭國小校長黃賜福說，孩童面對新環境，心態上還要再調整，但從遊戲中讓大家認識，能紓解孩子心中緊張。

壯圍鄉大福國小安排「牛車」，載著9名新生巡禮校園，別具趣味的開學式，令新生、家長大開眼界。校長陳雅平說，耕牛文化是大福的特色課程，希望讓新生體驗農村腳踏實地、認真耕耘的意義。

南方澳南安國小鄰近太平洋，開學式由4名導師、家長，將每位新生放在獨木舟上，象徵性「划」校園一圈；校長張志弘說，獨木舟是校內的特色課程，讓他們搭乘獨木舟，不僅鼓勵學生面海，也教導他們冒險犯難精神。

創校119年的光復國小，校園位在宜蘭酒廠旁，校方今為245位新生舉辦「打酒入甕」的儀式，如同女兒紅、狀元紅藏酒，相約6年畢業時開封分裝，象徵進德修業期滿。

光復國小校長陳銘珍說，宜蘭酒廠距光復國小僅一條街，製酒時校園瀰漫酒香，15年前校方、酒廠雙方一拍即合，將酒香融入教學，不僅成為光復的特色課程，也是學生獨特的始業式、畢業禮。

陳銘珍說，學童從幼兒園踏入小學校園，心中難免不安，開學式推出讓家長、孩子都能參與的活動，對緩解孩子的緊張心情有很大幫助。