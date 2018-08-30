陳伸賢：洪災後的省思，台灣應發展海綿城市

2018-08-30 12:49

◆陳伸賢

面對這一次熱帶低氣壓引進西南氣流，造成雲林以南地區嚴重淹水，引發許多政治口水。當然很多水利工作及救災同仁我們應該要給予肯定，但面對大自然反撲及氣候變遷的影響，我們也應該謙卑的檢討，如何使防洪工作做得更好。

面對氣候變遷加上台灣水文地文條件，防洪工作是一個長期且永無止盡的工作，我們沒有辦法做到不淹水，能做的只是提高防洪能量、韌性，使淹水的機率減少、傷害的程度降低。

防洪與土地使用與管理有絕對關係，不是單一方法或單一水利單位可以完成，因為不能一邊整治都市排水，一方面放任都市發展，增加地表逕流；或要求將降雨留在集水區，卻放任集水區濫墾濫伐或超限利用；抑或一邊整治西南沿海地層下陷地區淹水，卻又放任超抽地下水，所以防洪工作必須是一個跨中央部會、地方政府、民間團體一起努力方可達成。

目前政府組織再造，原規劃整合水、土、林，上、中、下游、內水與外水，納入環境資源部，但目前決定水利署只有保育業務部分會歸入環境資源部，與當初理念相違，將增加治理整合協調界面的問題，宜再深思。

一、整備工作

先進國家面對天然災害，並不會責怪天然災害的發生，會檢討整備工作是否完成，以及救災復原工作是否迅速有效。這次低氣壓伴隨西南氣流，氣象預報已警告將發生致災性的豪雨，以此次經驗，若能比照颱風警報之整備應變模式，由中央統合地方資源做好準備工作，提升應變層級，如預布抽水機、抽水機及水門功能測試、預置國軍兵力、滯洪池預先調節放水、疏浚檢查、下水道清淤，確保排水道暢通，以及固定營造建築工地的施工架設施，並做必要的警戒管制等，使災害影響程度降低。

二、氣象預報及科技使用重要性

氣象預報是一個關鍵，政府應該有更多資源，投入氣象預報軟硬體建置，提升預報的速度與精確度，這是值得的。我們也期待未來的氣象預報，能量提升更加細膩量化，使民眾有更清晰準確的資訊，及早因應。並透過智慧防災技術，應用新資訊科技，並結合監測、物聯網與大數據分析，整合氣象預報、防災準備、災情收集，透過智慧化及時精確掌握做最最好的因應，可以有效提供預防與預警機制，並做適度資源調度，讓災損降至最低。

三、保護標準

這次的淹水主要為都市淹水以及西南沿海地漥地區，少部分為中央管河川局部的溢堤潰堤，目前的保護標準，都市排水溝約2~5年，區域排水系統10年，但是異常氣候發生超過保護標準的次數越來越頻繁，常被挑戰水利整治不利。保護標準是依據保護對象經濟價值與重要性而定，非一成不變，所以我們也可以針對保護標準做進一步檢討提高，如中央管河川保護標準100年，縣市管河川為50年，區域排水為10年，可以建立公平合理具體的判斷標準，商定並做適度的調整。或利用防水閘門做局部保護，或在某河段設置防水閘板臨時加高堤防，有些重要設施以圍堤包覆，部分地區降低建築強度，如減少建蔽率，或一樓挑空，產業也可自行提高保護標準，這些都是可以考慮施作。

四、海綿城市

目前的治水理念為綜合性治水，從源頭盡量使水流在集水區，沿岸可利用入滲、建造滯洪池將水留在都市，延長與減少流到河川的雨量。逕流分擔出流管制，需整合各部門並作共同努力。廣建滯洪池也是一個減少淹水的方法，但滯洪池需要土地，土地價格又高，須尋求公有地，滯洪池工程建設落後的原因，多為找不到適合土地，同時滯洪池也像水庫一樣，在颱風豪雨來臨之前須洩洪，保留蓄洪量，很多滯洪池兼作景觀使用或有淤積，若未做適當的管理清淤，也會使功能降低。所以海綿城市的觀念，也就是使都市如海綿一樣，能夠入滲吸收多餘的水量，儲存於地下，減少逕流，儲存雨水可做必要使用。海綿工法已經成熟，尤其台灣發明的JW生態工法，利用天然土地，加上礫石層、過濾層，置入JW工法框架，雨水即可迅速入滲吸收，儲存於過濾層與礫石層，更能間接入滲透天然土壤，同時由於雨水經過過濾處理，水質好、含氧量高，使土壤具有呼吸能力，形成豐富生態，並能吸收二氧化碳，潔淨空氣。此次在淹水嚴重的麻豆地區，位於此地區的黎明中學為全球首座採用JW生態工法的學校，此次並未傳出淹水事件，所設置的儲水系統，容量可供全校三個月使用，因不需施作排水溝，無蚊蟲孳生問題，預防登革熱，並能減少熱島效應；又如新北市汐止區禮門里人行道路透水鋪面，一年超過數百人參訪，其承載力與一般鋼性路面相同，並能儲存水量，蓄存容量超過預期，且形成豐富生態。JW工法可使用在道路、人行道、公園、運動場等公共設施，不影響既有功能，且收集水量可作為水源利用，尤其在新北市，透過都市計畫與建築管理手段，規定任何公民營開發案必須納入以基地面積乘以80 mm/hr儲蓄水量的設計，才核發建造與使用執照，並訂定自治條例加以管理管制，此即為逕流分攤出流管制的落實。另水利法修法雖已將逕流分攤理念納入，但法令的完整性有待建立，方能落實。

五、民眾溝通

與民眾溝通是治水重要一環，應使民眾了解保護標準，不要有錯誤的安全感或期待，並且要告知如降雨超過保護標準的必要作為，如淹水後的避難路線或避難地區，需與民眾充分溝通，使其了解治水能量，方不使其有錯誤安全感或期待，減少責怪政府不力。

六、國土計畫

國土計畫法全國國土計畫已於107年4月公告，2年內直轄市、縣（市）主管機關須公告實施直轄市、縣（市）國土計畫，對於不適合作開發需要保育的地區，如地層下陷嚴重地區或濫墾濫伐地區，應落實劃入復育區徵收或信託，但亦須正視現實面，審慎處理居民搬遷與補償問題。

七、師法國外

防洪是全世界都會面對的共通課題，國外有一些新的思維與工法，可供我們參考，選擇適合台灣的作為。如低地國荷蘭，受氣候變遷的影響，正在改變治水觀念，推動一系列還地於河、還地於海的政策，但台灣地狹人稠，河川堤防兩岸為高密度開發，河道並已設置有多座橋樑，仿造荷蘭作法在現實上有其困難。但其他國外做法，如韌性城市、海綿城市或與自然融合、恢復自然循環的各種作法等，可作為參考。

面對氣候變遷影響，短延時強降雨型態，已逐漸轉變為長延時強降雨型態，顯著提高淹水風險，我們無法做到完全不淹水，能做的是盡量整合各種方法，提高防洪能量，減少淹水頻率與災害損失外，再搭配風險管理，如能事先掌握、預防、降低風險，以提高韌性。勘災除是一門政治學外，災後水利人員應至現場勘災，更是重要，可了解淹水致災的原因，對於未來的整治更能掌握關鍵，使治水事半功倍。災害沒有辦法避免，國外對於大自然災害的損失，都已經回歸到保險制度，透過保險公司設計保險商品，來分擔降低災害的損失，反觀國內，保險觀念尚未普遍，都是仰賴政府做補償或賠償責任，有待觀念轉變。

（作者曾擔任經濟部水利署長、新北市副市長，現為中興工程顧問社執行長）