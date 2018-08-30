驚悚！大雨過後竹南溝渠漂千隻魚群暴斃翻肚

竹南鎮射流溝漂浮上千隻死魚，並已散發惡臭。（記者鄭名翔攝）

2018-08-30 12:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕近期連日大雨，苗栗縣昨傍晚雨勢暫歇，竹南鎮射流溝水面上卻漂浮上千隻死魚，並散發腐臭，讓附近居民直呼「驚悚」，懷疑不肖工廠趁雨偷排廢水，導致大量魚群暴斃。今早苗栗縣環保局與竹南鎮公所清潔隊到場會勘，從魚屍生理狀態初判應是含氧量不足或缺水，導致死亡，但仍會採樣化驗釐清死因。

射流溝建國大排至海口尾的2公里水面，昨晚被民眾發現漂浮著上千隻死魚，已散發出惡臭，隨著湍急溪水直沖下游。

中美里里長翁盛宗表示，該溝渠過去就曾發生魚群暴斃，但未見過如此大量案例，質疑近期連日大雨，水底含氧量應充足，應是上游不肖業者偷排污水導致魚群中毒。

環保局水質保護科今早會同竹南鎮公所清潔隊到場，採集魚屍檢測，科長劉正祥表示，從魚屍皆呈開口狀、魚鰓變白，初判死亡時間已逾一天，且無中毒反應，初判應是近日攔水壩未升起，使得溪水量不足，導致魚群因缺水或含氧量不足致死，而昨日水壩升起水位升高，大量魚屍才漂浮到水面上。

劉正祥說，射流溝80%容納家庭生活廢水，附近僅有1家紙工廠、13家養豬場，溪水受毒物汙染可能性低，但仍會將魚屍帶回採樣化驗。由於死魚數量太多，清潔隊也難打撈，目前先放下攔水壩閘門讓死魚順流而下至中港溪口，再加以清除。