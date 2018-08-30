西南氣流減弱 6縣市仍發豪大雨特報！

今日西南氣流雖減弱，降雨比昨日趨緩，但中南部和東南部地區仍有短暫陣雨和雷雨。（資料照）

2018-08-30 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕今日西南氣流雖減弱，降雨比昨日趨緩，但中南部和東南部地區仍有短暫陣雨和雷雨，其他地區主要以午後雷陣雨型態為主，仍應留意午後熱對流所帶來的較大雨勢；溫度方面比昨天稍微上升，南高屏地區及花東雲量較多，高溫約在27至29度間，其他地區約30至33度。

由於西南風及對流發展旺盛影響，中央氣象局在今日凌晨2點30分對6縣市發佈豪大雨特報，豪雨特報警戒範圍包括屏東縣恆春半島、台東縣；大雨特報警戒範圍則包括澎湖縣、台南市、高雄市、金門縣、屏東縣山區及平地。

今日空氣品質部分，風力偏強及降雨洗除作用影響，空氣品質普遍良好；北部空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級。

週五（31日）受西南風影響，中南部及東南部地區仍有短暫陣雨，但雨量更為減少，各地午後則要留意短時強降雨，有機會發生局部大雨。週六至下週三（9月日至5日）太平洋高壓勢力有往西伸展趨勢，水氣再減少，僅南部地區有局部短暫雨，其他各地則為上午多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣型態。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 33 24 ~ 29 24 ~ 29 24 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）