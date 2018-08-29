開學快樂！桃園國中小新生 明天有小禮物拿

今年新生禮是精心設計的名牌套組，有掛繩、名牌與哨子，精美可愛。（記者陳昀攝）

2018-08-29 20:28

［記者陳昀／桃園報導］開學快樂！明天開學，桃園市政府準備了小禮物「安全名牌套」，要送給4萬3000名的國中、國小新鮮人，內含求救哨子、掛脖織繩、伸縮拉環與名牌套，圖案也是向學生公開徵圖而來，分別以「桃園市鳥—台灣藍鵲」、「阿桃、園哥，來共讀」為主題，模樣吸睛可愛。

桃市教育局今年首度設計小禮物送給新生，讓小朋友能隨身攜帶具學生證功能的桃樂卡、便於識別，且為了保障校園安全，加掛哨子讓孩子門隨身佩帶，遇到危險時就能即時求救；為了把小禮物精緻化，今年向國中小學生廣為徵件，最後由桃園國中蕭楷諺、文華國小張媛琇分別獲得國中、國小組的首獎，2人的作品也分別成為國中、國小新生的禮物圖案，提醒學生多閱讀、愛護大自然。

桃市教育局長高安邦指出，為了培養閱讀習慣，市府配合教育部辦理新生閱讀推廣，會贈送小一新生每人一本繪本，而國中小新生班級，另致贈每班十本繪本放置於班級共享。

此外，為了讓孩子們「能動能靜」，教育局過去3年已編列1億1700萬元補助196校修繕兒童遊戲場，107學年度起也編列2年7200萬元，預計補助20校建構特色遊戲區。

建國國小剛完工的幼兒園遊戲區就是融合該校「DINOS恐龍」的樂園，校長林業泰介紹說，園區內設置度量衡沙洲、綠草山坡、手動汲水器等設施，最受歡迎的是教師孫道庸所設計的QQ龍，有高3公尺的龍脖子與龍身涵洞，成為孩子可鑽、可攀爬的秘密基地，園區內還放了一根長8米的百年老樟巨木，讓孩子們攀爬觸摸原木，教師李昭儀更在圍牆、雨遮設計恐龍世界的壁畫，相互輝映下展現該校的特色。