台女75％公主病！日畫家鐵口直斷 網友：你知道太多了

2018-08-29 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕1名日本圖文創作者先前在臉書上發布的作品近期引發網友熱議，他在畫中將日本、台灣、香港3地的女性特質以飛鏢靶呈現，並指出75%台灣女生有公主病，引起熱烈回響，網友直呼「你知道的太多了」。

日本圖文創作者Yosimichi Iwhata在臉書上發布畫作，當中可見他認為，對男性來說，追求日本女性有75%的機會能碰上溫柔特質的，其次帶有「大阪特色」（直率、熱心）的也不少，只有約5%對男性來說相當「危險」；至於台灣女性，他認為75%都有公主病，15%相當危險、只有10%女性具有溫柔特質。

該名圖文創作者繼續在畫中指出，約87.5%的香港女性都相當危險，11.5%的香港女性喜歡玩角色扮演，只有1%的香港女性相當溫柔，他在貼文中指出，男生想要射中（交到）理想的台灣女性「難易度高」，想要找到理想的香港女性，簡直就像是「奇跡come on！」。

許多網友看見此貼文後，都感到相當實在，紛紛留言指出「最怕不是公主還有病」、「台灣普遍都愛聽謊話」、「酒醉的人都說自己沒醉」、「不說了，我要去找日本妹子」、「看看那些兩性垃圾文的信徒就知道」、「這實在有夠準」、「事實如此」。

Yosimichi Iwhata臉書貼文