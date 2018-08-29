修樹也要學爬樹！ 香港攀樹冠軍跨海傳授樹木修剪撇步

香港區攀樹比賽冠軍廖偉健傳授攀樹修剪技巧，修剪過程中也能視察樹木的狀況。（記者邱書昱攝）

2018-08-29 19:48

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市綠美化環境景觀處邀請香港區攀樹比賽冠軍廖偉健，在土城區員林公園進行攀樹修剪的示範講習，透過示範攀樹技巧也開放現場民眾體驗，讓民眾能意識到不當修剪所帶來損害，並了解如何友善與樹木相處。

景觀處表示，樹木的修剪維護分為「吊車修剪」及「攀樹修剪」，台灣目前最主要使用吊車修剪，可以快速、有效率地進行修剪，吊籃也可以容納兩人同時作業，但作業空間有限，容易受到高度及長度的限制。

工作吊籃穿越枝幹時也容易造成碰撞使枝幹破皮受損，且礙於工作吊籃的體積，常常發生無法到達修剪位置的困境，因此，攀樹修剪便成為近年的新興行業，透過人工攀樹修剪之方式，才能深入高處全面檢視樹況，再予以妥善處理。

攀樹師以繩索為攀爬工具，運用枝上行走、定向搖擺及攀樹繩結打法等專業技能，在樹上以不同角度檢查樹冠層，並將危險腐朽枝條、老弱病枯枝及不良枝等逐一修除，讓樹木更健康茁壯。

藉由此次攀樹示範，讓大家更加認識攀樹修剪的優點，景觀處提醒，民眾若發現有人破壞樹木時，請立刻撥打1999、樹保專線（02-29536329）或聯繫當地區公所前往處理。