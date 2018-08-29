台中健兒拚亞運！詹皓程摘克拉術首銅 李宛庭今出戰

2018-08-29 15:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中健兒征戰雅加達亞運，昨日傳來捷報，詹皓程在首度列為亞運正式賽的「克拉術」項目，勇奪男子66公斤級銅牌，女將李宛庭今日也將出戰63公斤級賽事；台中選手盧禹宏在內的台灣電競隊今日將與沙烏地阿拉伯爭銅牌。

依照中華民國克拉術協會資料，克拉術（Kurash）是中亞烏茲別克的傳統搏鬥武術，發源自3500年前，在烏茲別克語言中意為搏鬥、戰鬥。克拉術酷似柔道，最重要的規則是禁止地板搏鬥，也不允許選手使用手進行腰部以下攻擊；當雙方選手其中一方手掌或膝蓋接觸地面，裁判會要求暫停比賽。

市府運動局表示，台中市后里區的詹皓程從32強賽打起，連贏伊朗、印度與塔吉克選手取得3連勝，4強賽敗給克拉術發源地烏茲別克選手獲得銅牌，創下台灣史上第一面克拉術獎牌紀錄。台中選手李宛庭今日也將出征克拉術女子63公斤級賽事。

電競《英雄聯盟》項目，包括台中選手盧禹宏在內的台灣隊以預賽6戰全勝之姿晉級，4強賽對決中國隊，雖然贏得首局，但遭對手連拿2勝而吞敗，今日將與沙烏地阿拉伯爭銅牌。

柔道方面，台中健兒陳勁穎將在今日的女子52公斤賽事登場，稍早她以1分險勝越南選手，成功殺進8強賽；同樣來自台中的楊勇緯則出戰男子60公斤級賽事，也順利闖進8強名單。

運動局也說，由台中教練陳裕安領軍、包含台中選手黃世豪、林政楊的男排隊，睽違20年後再度闖進亞運4強，明日下午將迎戰強敵韓國，力拚金牌戰門票。