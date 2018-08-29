「雲林行腳」藝文下鄉 掌中劇偕舞蹈團演出「兩隻老虎」

2018-08-29 14:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕「雲林行腳」藝文下鄉巡演邁入第12個年頭，今年特別與雲林國際偶戲節活動連結，今年下鄉巡演節目由「真雲林閣掌中劇團」、「咚咚舞蹈團」共同演出，重新編撰「兩隻老虎」，將本土內容與西方形式融合，讓觀眾「耳目一新」。

「雲林行腳」藝文下鄉巡演，12年來獲鄉親熱烈迴響與肯定，今年節目規劃強調在地傳藝之美，將耳熟能詳的童話故事「兩隻老虎」以台灣偶戲及兒童舞劇方式演出。雲林縣長李進勇邀請親朋好友9月1日至10月28日（週六及週日）晚間7點半至9點，相招作伙來看趣味的囝仔戲。

李進勇表示，此次編撰創新兒童劇本的真雲林閣掌中劇團在雲林具有悠久歷史，去年獲第11屆金掌獎最佳口白藝術獎、最佳表演團隊得主，也是文化部國家級扶植演藝團隊，目前亦投入資源培育台灣布袋戲人才，更積極推展傳統與創新兼容「實驗跨界且具本土特色的戲劇展演」，將台灣的布袋戲更多面發展。

而咚咚舞蹈團秉持「集合在地人，創作屬於在地風格藝術」的理念，創編一幕幕創新動人舞碼，透過舞蹈呈現雲林地方文化，讓表演藝術更親近土地，呈現一場屬於雲林在地文化的故事。

文化處長林孟儀指出，雲林行腳藝文巡演將於107年9月1日（週六）起，從褒忠夜市開始起跑，9月2日東勢賜安宮、9月8日林內舊寶隆紙廠、9月15日土庫國小、9月16日西螺大橋廣場、9月29日莿桐夜市、10月14日大埤鄉公所廣場、10月20日口湖會水宮、10月21日二崙鄉運動公園及10月28日斗六受天宮計10鄉鎮市進行巡演。

演出現場發放限量創意小禮品、場場規劃好禮抽獎放送，帶給觀眾老少咸宜的歡樂藝術晚會，歡迎鄉親闔家蒞臨同樂。107年雲林行腳下鄉巡演活動詳情可上縣府文化處網站 查詢。

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