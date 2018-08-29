美國已釀13死... 汽車Keyless系統恐CO中毒

「Keyless免鑰匙啟動系統」蔚為風潮，國內不少新車均採用，但消基會今天提出警告。（記者陳宜加攝）

2018-08-29 10:41

〔記者陳宜加／台北報導〕「Keyless免鑰匙啟動系統」蔚為風潮，國內不少新車均採用，但消基會今天提出警告，美國已有13人因引擎未關閉，導致一氧化碳中毒而死亡，呼籲主管機關清查國內類似案例，並強化車商善盡法定安全警示義務，否則開罰最高150萬元。

消基會董事長游開雄表示，Keyless為汽車新興科技，使用更便利，但今年5月美國傳有13名汽車消費者，因未注意由Keyless啟動的引擎未關閉，長期怠速之下，造成車內一氧化碳濃度過高，中毒死亡，美國並已啟動團體訴訟求償。

遭控告的廠商包括BMW、賓士、飛雅特克萊斯勒、福特、通用、本田、現代、日產、豐田、福斯等10家業者。根據消基會估算，國內目前合計超過120款汽車使用Keyless系統，至少有上百萬輛車已上路，車主警覺意識更為重要。

消基會交通委員會召集人許永發表示，Keyless採用無線射頻識別技術，毋須使用傳統鑰匙，感應或觸控即可開關、啟動，加上汽車工業發達，引擎聲音小、排放氣體少，一旦未完全熄火，一氧化碳易於車庫密閉空間累積，有致命之虞。

消基會發函國內16家業者，建議加註Keyless使用警語，僅7家回覆。MAZDA建議選擇安全開放空間停車，手冊已加註警語；和泰同意回報日本原廠參考；汎德手冊已提醒車輛應位於通風處；商富承諾列入考量並加強內部教育訓練。

另外，部分車型已有警示功能，KIA表示，鑰匙遠離未熄火車輛，將發出警示音提醒，未來將加強提醒消費者；福特表示，若靜止30分鐘且未踩油門，將自動熄火；裕隆表示，車型均有防止消費者忘記熄火配置，須熄火方能拔出鑰匙。

游開雄指出，國內停車場設計不見得均為通風環境，也有不少透天宅直接將一樓作為車庫使用，使用風險驟增，建議汽車業者更明顯標示車內警語，並加入儀表板提示燈、警示音等多重警示系統；消費者也應自行加裝一氧化碳警報器。

他表示，美國既已發生多起案例，顯然Keyless有安全風險，根據現行消保法規定，商品流通市面，應確保符合安全性，如有危害生命、身體、健康、財產可能性，則須採取警告標示與緊急處理方法，限期未改善將開罰6萬至150萬元。