出門帶雨具！明天高屏地區慎防豪雨 雨勢減弱要等到週四

氣象達人彭啟明說，星期四開始雨勢才會減弱，直到下週後會轉為午後雷陣雨態勢。（記者張忠義攝）

2018-08-28 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）天受低壓帶及西南氣流影響，台灣中南部、東南部地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，尤其南部地區有局部豪雨以上等級降雨的機率，其他地區及馬祖也有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

氣象達人彭啟明說，這星期雖然仍受西南氣流影響，但不像上星期，西南氣流配合上熱帶性低氣壓合力帶來的威脅，彭啟明預估，這波持續性雨勢最主要影響台灣到星期三。至於大雨何時會停？他說，星期四開始雨勢才會減弱，直到下週後會轉為午後雷陣雨態勢。

中央氣象局預報，明天各地天氣依舊不穩定，尤其高屏地區應更提高警覺。其他地區午後也要留意熱對流發展所帶來的瞬間較大雨勢；由於南部及東南部地區連日降雨，土質含水量高較為鬆軟，提醒山區應慎防坍方及落石，低窪地區也要留意淹水。

燕子颱風暫不影響台灣

至於編號第1821號（國際命名JEBI，中文譯名：燕子），28日下午2點中心位置距離台北東南東方約3760公里之海面上，朝向西北進行，短期內不至於影響臺灣的天氣。

氣溫方面，預測南部及東部、東南部高溫約在26至29度間，其他各地約30至33度。

空氣品質方面，據行政院環保署空氣品質預報資訊：29日由於風力偏強及降雨洗除作用影響，空氣品質普遍良好。

北部空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級

紫外線方面，明天苗栗以北、花蓮及外島地區為高量級，宜蘭縣為過量級，提醒外出應注意防曬、補充水分，上午10點到下午2點，最好不在烈日下活動。南部地區則為中量級，台東縣為低量級。