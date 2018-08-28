高雄壽山道路擋土牆崩塌 撤離山下10幾住戶

壽山道路擋土牆崩塌，工務局趕緊覆蓋帆布，防止裸露的坡面繼續沖刷而下。（記者葛祐豪攝）

2018-08-28 16:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄連日豪雨，壽山動物園聯外道路擋土牆今早崩塌，長約20公尺、寬7公尺，土石沿山坡河道而下，高雄市代理市長許立明下令預防性撤離山坡下的10幾戶住戶。

崩塌地點位於元亨寺通往壽山動物園停車場的萬壽路擋土牆，前天已出現龜裂，動物園發現後，通知高雄市工務局架圍籬隔離。

今天凌晨起，高雄市雨勢不斷，泥土涵水量過高，清晨6點擋土牆突然崩塌，長達20公尺、寬7公尺，泥土夾雜雨水，隨著山坡河道滾滾而下，看起來怵目驚心。工務局趕緊覆蓋帆布，防止裸露的坡面繼續沖刷而下，並立刻封鎖道路，避免車輛經過造成危險，同時通知公車改道。

許立明今天下午前往視察，他表示，已請結構技師，持續監控擋土牆與邊坡狀況，山下並佈設2台挖土機，清除滑落的樹枝與淤泥。他說，沒什麼比生命安全更重要，山下有10幾戶住戶，已請區長與里長執行預防性撤離。

據了解，鼓山區公所原本安排居民住到區公所7樓，但只有2戶同意，居民則提議由市府安排住到附近飯店，預計今晚全數撤離。

工務局長蔡長展指出，經與結構技師公會勘查，初判擋土牆崩塌原因是土壤含水量太高，、失去承載力，導致側向土壓及水壓變大，將地錨拉斷，擋土牆遭土壓推擠側滑，將等天氣轉晴後，重新做邊坡的地錨。