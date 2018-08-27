觀音親子館開幕 小朋友樂變裝、玩空氣城堡

館內一角擺放許多角色扮演的戲服，讓小朋友可以開心變裝拍照。（記者陳昀攝）

2018-08-27 21:57

［記者陳昀／桃園報導］觀音親子館今天熱鬧開幕！由前觀音鄉民代表會改裝而成的親子館因為有挑高空間，不但沒有壓迫感，還打造出富有特色的攀岩區、空氣城堡，將成為觀音鄉親的親子樂園；市長鄭文燦出席時也說，觀音是桃園第8座親子館，年底前會落成10座。

觀音區公所旁的舊觀音代表會，一樓為調解委員會、二樓為親子館，親子館設有圖書屋、嬰幼兒活動空間、親子廚房、沙坑、積木、角色扮演道具服裝等，可動可靜，同時免費提供0至6歲幼兒的家庭各項育兒資訊與資源，以及專業親子課程、諮詢等，每週二至日開放，市民可上「桃園親子服務網」線上預約，或電洽：（03）473-2005。

特別的是，館內配合挑高空間設置攀岩牆、空氣城堡，空氣城堡設有3座長達5公尺的透明彎曲風管，小朋友把各種顏色的小手帕放進起點後，會隨風吹到終點，能訓練孩子動態視力與手眼協調性，攀岩牆也能鍛鍊肌肉與抓握能力。

鄭文燦說，市府推動一區一親子館，並逐步朝一生活圈一親子館努力，目前已擬定28座親子館的設置計畫，加上2座行動親子館，共30座，觀音是第八座落成館舍，預計年底前會完成10座實體親子館、2座行動親子館。