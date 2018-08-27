婚姻平權公投連署告急 僅剩4天...仍差8萬份

同志團體提出的「平權公投」告急，截至今天仍有約8萬份差距。圖為挺同陣營去年走上立法院前發聲。（婚姻平權大平台提供）

2018-08-27 20:29

〔記者陳宜加／台北報導〕婚姻平權正反方持續拉鋸，戰場延伸至公投案，預計11月底一決高下，第二階段連署期限在即，目前反對同婚納入民法的「愛家公投」已確定通過門檻，但同志團體為反制而提出的「平權公投」仍告急，截至今天仍有約8萬份差距。

由於「愛家公投」與「平權公投」若通過，公投結果將可能決定同婚朝修改民法或另立專法方向走，因此正反方均積極動員，力拚公投成案，綁年底大選。由下一代幸福聯盟發起的「愛家公投」已超過28萬連署門檻，揚言要超過35萬。

幸福盟明天上午10點將赴中選會遞交連署書，並呼籲選民「愛家要高調，請投同意票」。幸福盟指出，「愛家公投」3項議題包括婚姻定義、適齡性平教育、婚姻以外形式規範同性結合，是今年首見連署達標、成功跨越門檻的公投案。

而同志團體發起的「平權公投」則因起步較晚，距離截止期限2週前，連署僅達10萬份，多個同志社群最後關頭全力宣傳、號召，遍地開花設置連署據點，截至今天，已增加13萬份，但距離門檻仍有8萬差距，有可能無法順利過關。

主導的「平權前夕．彩虹起義」今天表示，上週末2天便新增將近8萬份連署，但根據經驗，可能有超過1成的連署書因格式錯誤而無效，為了成功將公投綁大選，與反同方在11月24日決戰，8月29日最後期限前，仍需更多連署數。

同志團體指出，最後關頭與時間賽跑，號召支持者儘速將手邊的連署書寄出，若各地志工設有連署據點，也將繼續蒐集連署，目前台北、桃園、台中、台南、高雄等5座城市也預計聯絡14間友善店家，作為最後收件點，直至8月31日。

婚姻平權大平台立法遊說專案經理鄧筑媛說，連署衝刺階段中，幾乎全數同志社群均以行動支持，並加強宣傳，協助將連署份數衝高，且觀察過去其他公投案連署經驗，平權公投連署起跑雖晚，卻能看見公民社會支持婚姻平權的動力。

「返鄉投下三個不同意，站在愛的這一邊。」她也說，除了希望平權公投通過門檻，另一方面也針對愛家公投，發起「投不同意票」行動，因愛家公投確定過關，目標將年底不同意票數拉高，以免公投結果過關，婚姻平權戰爭正式開始。

婚姻平權大平台今天指出，為了讓更多人聽見「支持同性擁有平等婚姻權利」的聲音，發起「愛教會我們的事」計畫，首波影片將於明天正式發布，將由高齡93歲的許黃春桃阿嬤發聲，以微小而動人的溫暖再次凝聚台灣社會支持。

平台強調，婚姻平權在各界支持下屢屢寫下令台灣驕傲的歷史，2016年更有超過25萬人上凱道為愛發聲，至去年大法官釋憲宣告，同志與異性戀一樣擁有平等結婚的權利，呼籲11月24日對假借愛家之名的公投案，投下不同意票。