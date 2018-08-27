高雄日均雨量逼近莫拉克 13滯洪池蓄滿270萬噸雨水

2018-08-27 00:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全球氣候變遷，高雄市府興建13座滯洪池，受這次熱帶低壓影響，高雄最大時雨量達108毫米，日平均累積雨量逼近莫拉克颱風，13座滯洪池總滯洪量突破270萬噸，整體滯洪率超過9成1，另2座預計今年底完成，水利局檢討這次受災地區，將再推動3座滯洪池，打造高雄成為海綿城市。

水利局表示，市府因應極端氣候因素，斥資68億元，興建15座滯洪池，目前已完成13座，滯洪量約296萬噸，另2座將於今年底完工，總滯洪量可達326萬噸，高居全國之冠。

局長韓榮華表示，高雄這次豪雨最大時雨量達108毫米，平均日累積雨量逼近莫拉克颱風，13座滯洪池發揮功用，最大蓄洪量達270萬噸，包含岡山區典寶溪A、B滯洪池148萬噸、三民及鳳山交界處的寶業里滯洪池10萬噸均達滿水位。

韓榮華說，正因有13座滯洪池發揮功能，將270萬噸的雨水存在滯洪池裡，改善周邊住家、道路沒有淹水，未發生如2010年凡那比風災，洪水衝入岡山白米里、劉厝里民宅淹水高達1米的嚴重情況，只因短時強降雨，造成道路短暫積水，否則災情更為慘重。

這次豪雨有前鎮等5個行政區時雨量破百毫米，超越2010年凡納比時雨量63毫米、2016年梅姬美濃最高時雨量76毫米等颱風規模，以凡納比颱風當年淹水面積近6800公頃，高市這次淹水面積370公頃，淹水面積減少超過18倍，積水大約半小時退去，凸顯滯洪池發揮作用。

韓榮華指出，市府謙卑檢討這次積淹水情形，今年推動岡山五甲尾滯洪池，已爭取到前瞻計畫經費，最快明年施工、預計後年完工，另推動永安鹽田、前鎮河周邊滯洪池，總滯洪量將突破400萬噸。