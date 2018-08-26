雲林農損逾1500萬元 約1232戶申請淹水救助金

雲林縣府舉行八823水災後復原工作會議，縣長李進勇指示採「從優、從速」原則。（記者詹士弘攝）

2018-08-26 16:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府今天下午召開災後復原工作會議，至目前為止，全縣農業損失破1500萬元，針對農業損失復耕、社福補助、環境清理、道路搶修等工作，縣長李進勇要求在最短時間內完成，並遵守「從優、從速」原則，守護縣民權益。

縣長李進勇表示，0823豪雨造成雲林大範圍淹水災情，尤以口湖、水林、元長、大埤等鄉鎮為嚴重，農損至今上午統計已達1542萬元，目前還在持續增加中。昨天行政院長賴清德視察雲林災區時，也立即宣布將雲林縣列入農業天然災害現金救助區，以及家戶淹水中央加碼補助2萬元，據社會處估計，全縣申請淹水救助金估計約1232戶，其中口湖1200戶最多。

社會處表示，淹水救助金除中央每戶2萬元外（需住屋淹水50公分以上），縣府每戶救助金5000元，受災戶如具低收入戶或中低收入戶資格，賑災基金會會加發5000元。

另民政處協調國軍弟兄100名，明天起緊急投入協助柚農採收。並連繫各村里長，維持災情及鄉親需求通報的暢通。

開學在即，李進勇也要求教育處協助有淹水災情的學校加緊進行復原與環境清潔工作，務必不能影響學生學的權益。