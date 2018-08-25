中元神鬼同慶！這間廟拜普度公 還祝壽神明聖誕

屏東鎮林邊鎮安代天宮「毛府元帥」今天生日，廟方除了普度公，也替毛府元帥盛大祝壽。（記者陳彥廷攝）

2018-08-25 23:00

［記者陳彥廷／屏東報導］中元節傳統都以祭祀好兄弟和主管好兄弟事務的普度公為主要對象，神明則是有地官赦罪清虛大帝聖誕，不過，屏東鎮林邊鎮安代天宮今天普度，不僅祭祀普度公，殿內的「毛府元帥」也在今天生日，廟方不諱言，毛府元帥原為擾亂地方的日本亡魂，所以訂中元節為聖誕，特殊習俗堪稱「神鬼同慶」！

祭祀「好兄弟」的活動在農曆七月十五日達到最高潮，這天也就是我們俗稱的「中元節」，道士們以誦經作法事和準備三牲五果普度孤魂野鬼，舉行「普度」祭儀，用牲禮酒食祭祀孤魂野鬼以防止祂們作祟。

神明除了地官大帝，一般幾無聽聞這天聖誕的神明，不過，屏東東港、林邊人文信仰匯萃，東港大清府嘉蓮宮的關帝爺在7月14日生日，7月15日則有鎮安代天宮這「毛府元帥」聖誕，格外特殊。

廟方說，毛府元帥是一名作戰死的日本人，亡魂卻來到鎮安村河堤邊修行，不過常常捉弄村民鄉，甚至率眾小鬼擾亂地方，創辦人吳文福的祖先發現後，經常於傍晚時分在樹下與其交談。

廟方執事人員說，後來吳府千歲查訪，認為該靈具備相當法力也有意願協助濟世救人，登為毛府元帥神格，雕刻金身，不過，毛府元師並未透露生日，也因原靈是俗稱的「好兄弟」，因此把誕辰訂為農曆七月半中元節，形成這個廟外普度、廟內祝壽的特殊習俗。