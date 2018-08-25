澎湖創意料理賽 愛情為主題發想製作美食

2018-08-25 14:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖縣政府積極營造愛情島形象，除了雙心石滬天然美景外，也由美食入手，今日在澎湖高級海事水產職業學校舉行澎湖創意料理競賽總決賽，入選10支隊伍同堂競技，最後由蘭陽Table廚勇奪冠軍。

澎湖創意料理競賽總決賽，各方好手齊聚一堂，初審先進行書面資料審查，製作出以發想「愛情」為主題的創意料理，2菜1湯品（甜湯或鍋物不限）的創意料理，顛覆傳統料理方式，融合澎湖在地食材，來一場美食與愛情饗宴。入選決賽隊伍為澎湖老船長、阿熹師、蘭陽Table廚、中餐廚藝系、幸福夢想隊、大馬帥哥隊、勝美隊、圓山飯店（松鶴廳）、及澎湖在地隊光頭葛格、澎水我最棒共計10隊。

今日總決賽評審特別邀請，國宴主廚高雄漢來飯店-行政總主廚陳進萬師傅及國內大專院校教授及專業委員前來一起擔任。在經過激烈的廚藝大PK之後，評選出爐，選出前3名隊伍，第1名蘭陽Table廚（游彥哲/江浩宇）、第2名中餐廚藝系（劉子宇/陳彥成）、第3名 幸福夢想隊（蔡禮全/王晨如），分別獲得獎金及獎狀。

阿萬師表示，透過澎湖當季食材以澎湖小管、澎湖絲瓜、花生、牡蠣、丁香魚、三目蟹、火龍果、南瓜，任選3種自由搭配入菜，評比標準為色香味形品5項，參賽選手創意而富新意地呈現出的愛情與美食，讓澎湖在地食材激盪出新火花，未來這些料理會出現在澎湖餐廳飯店餐桌上。