台南豪雨淹死11萬隻雞 文旦園不受積水影響

不少麻豆文旦園積水，但平安無事，不影響文旦品質。（記者楊金城攝）

2018-08-24 21:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南豪雨成災，截至今天下午各公所速報災情，畜牧業死了11萬6000多隻雞等災情損失初估588萬元，麻豆文旦正值產季，許多文旦園積水未退，但平安無事，只要一天之內水退就沒事，只有零星落果，其它西瓜、鳳梨、木瓜等農業災損143萬元。災損總金額預估會攀升。

至於養殖漁業，有七股、學甲、六甲、北門部分魚塭淹水情形，實際災損要待積水消退後查報確認，官田區公所提報台灣鯛養殖魚塭被害面積8.9公頃，損害程度20％，損失金額82萬多元

農業局統計全市有21場畜牧場災損，主要為淹水導致畜禽動物死亡，雞死了11萬6000多隻，鴨1萬1千隻，鵝6700多隻，火雞500隻，豬163頭。

農業被害面積則有60公頃，損害程度12%，損失金額初估143萬元。

麻豆是淹水重災區，麻豆安業、安東、磚井、埤頭、小埤里不少柚園因積水宣洩不及，泡在水裡，柚農李明彥說，只要一天之內柚園排空積水就沒影響，強風只吹落零星落果。

麻豆文旦種植面積800多公頃，目前採收大概只有四分之一，柚農說，積水很快排空，不影響文旦品質。