6歲玻璃娃娃化身古厝導覽員 介紹深坑老街的美

玻璃娃娃小晴（紅衣者），當起深坑老街古厝的導覽員，有模有樣，相當專業。（新北市教育局提供）

2018-08-24 22:27

〔記者葉冠妤／新北報導〕教育部日前公布107年度教學卓越獎最後的9所入圍幼兒園名單，新北市深坑及安坑國小附幼兩園都名列其中，深坑附幼的「五歲囝仔的百歲老街千歲溪」，由教師帶著一群愛鄉愛土的小天使守護老街與溪流，而玻璃娃娃小晴也因參與計畫，化身古厝導覽員，堅韌與認真的身影，讓小晴媽媽感動到淚流不止。

深坑附幼主任簡茉莉說，罹患成骨不全症的小晴，無法參與激烈活動，小班的時候，動不動就摔斷手或腳，身上無時無刻都必須穿戴護甲。

簡茉莉回憶，小晴中班時，一聽到可以擔任古厝導覽員，立刻自告奮勇，想透過靜態解說，向遊客介紹古厝的建築結構與特色，還有當初建造的歷史與過程，一開始小晴媽媽還很不放心，會跟著小晴導覽，看到小晴自如自在的模樣，才鬆一口氣。

深坑國小校長郭雄軍說，導覽過程中，都會有大人陪同在側，讓小晴在走動過程不要被碰撞到，口齒伶俐又具備豐厚知識的小晴，每當導覽完，都能獲得熱烈掌聲。不只如此，小晴還會到老街的社區發展協會當起播音員，透過廣播放送，以稚嫩的童言介紹街景與文化，吸引不少遊客的注意。

小晴媽媽說，為避免意外骨折，小晴自小與外界互動相對少，但就讀幼兒園後，不僅交了好朋友，更走入社區，「當我看到小晴大方的向遊客介紹古厝時，真的非常感動。」

固定接受治療的小晴，身體狀況也越來越進步，身高跟同齡孩子無異，挺過2年導覽員磨練的她，也多了一份「被看見」的自信，如今9月即將升小一的小晴，也想再學習新技能，向大家介紹老街的美好。