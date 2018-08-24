聯結車司機考上博士班 霸氣決定開聯結車上學！

43歲聯結車司機范文鴻終於在今年5月成功錄取中華大學工程與科學博士班。（范文鴻提供）

2018-08-24 17:51

〔記者王駿杰／新竹報導〕43歲聯結車司機范文鴻從小家境清寒，童年每天都在養豬、養牛、養羊，讀書更是充滿挫折，雖然現在自有6台聯結車，加上靠行車20台，每月營業額數百萬，事業有成，但他利用開聯結車的空檔時間重拾書本，拚考博士班，雖然落榜兩次，但他不灰心，終於在今年5月成功錄取中華大學工程與科學博士班，一圓讀書夢！

范文鴻今天受訪指出，他是佃農之子，家境困難，為了幫家裡多點錢貼補家用，小學就到田裡撿蝸牛賺錢，國中時無心念書，在菜市場幫爸爸賣豬肉，有時爸爸去苗栗載整車的西瓜，就讓他一個人蹲在北埔叫賣。

范文鴻回憶，他高中畢業後就讀明新工專，開始半工半讀在市場賣豬肉、賣菜，賺學雜生活費，存了幾十萬元，為了一圓老板夢，20歲時他撒下存款開超商，卻不好賺錢，結果23歲考上聯結車駕照，開始一邊開車一邊經營超商。

范文鴻說，眼看著身邊弟妹都是高學歷，他逼迫自已念書，2005年念正修科大念化工與材料碩士班，但念了5、6年，因工作關係，始終無法通過碩士考試。

他說，2007年他買一輛大貨車運貨，開起貨運行，正好遇到國際油價飆到天價，是貨運危機，但他咬牙苦撐，現在每月營業額數百萬，事業有成，但對學業一直有遺憾。

范文鴻說，3年前他考中華大學企管博士班，卻遭老師以「博士班很累，怎麼邊工作邊念書？」潑冷水，前年雖然換了一個教授，也無法達到博士班的讀書計畫，直到今年報考同校工程與科學博士班，老師發現他工程經驗豐富，又有毅力，5月中旬獲得錄取通知。

范文鴻說，眼看9月11日就要開學，他決定開學首日就要駕駛聯結車去上學，也立志想成為一位獲得博士學歷的聯結車司機，扭轉運將不會念書的刻板印象！