網傳竹筍抹「年年冬精」 林聰賢闢謠：沒這種農藥

農委會主委林聰賢（右四）走訪台中市太平區，與立委何欣純（左三）同掛保證，國產麻竹筍檢驗合格，並未使用劇毒農藥，請安心食用。（記者蘇金鳳攝）

2018-08-24 18:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近來網路傳出台灣竹筍抹「年年冬精」的農藥的不實謠言，影響太平麻竹筍的銷售，農委會主委林聰賢今天到太平竹筍集散場關心筍農，掛保證竹筍沒有用劇毒農藥，而且所有農產中，合格率最高是竹筍，民眾可安心食用；立委何欣純則要求農委會要澄清。

今年7月下旬，網路流傳竹筍都抹「年年冬精的毒藥的影片，不實謠言已嚴重影響竹筍銷售，立委何欣純特邀請農委會主委林聰賢親自到太平區農會竹筍集貨場闢謠，同時關心筍農。

何欣純說，太平區是大台中主要麻竹筍的產區，種植面積200公頃，日產量約10公噸，6至9月為盛產期，正是品嚐的好季節，這個影片已嚴重影響到竹筍的價格，讓筍農蒙受損失，希望農委會能澄清謠言，不要讓筍農受損。

林聰賢說，今天到麻竹筍最重要產區太平區，沿路看到竹筍種在土地上，此處的土壤非常適合種植，排水也相當好。

林聰賢指出，網路傳出竹筍抹「年年冬精」，首先並沒有「年年冬精」這種農藥；第二、「好年冬精」這種用藥，一般會用其他在平地，不會用在山區竹筍類。

林聰賢強調，這幾年配合食安，加強抽驗竹筍，有田間有販賣市場，這幾年所有合格率最高是竹筍，用藥量少，而且其實可以不用藥。

林聰賢說，根據農糧署的調查，所謂不合格的部份，是農藥灑在果樹，偶而微量碰到竹筍，而不是用藥超標。

他推薦說，台灣竹筍「幼綿綿，白刨刨」正是品嚐的時節。

太平區農會總幹事余文欽說，太平麻竹筍價格好的時候，正常時期好的價格有3、40元，颱風時還上揚到100多元，但因為網路謠言，讓麻竹筍前一陣子跌至18元1公斤，現在則回升至35元。

筍農說，過去麻竹筍1公斤約4、50元，但網路謠言跌至10多元，現在只回升到30多元，筍農都希望農委會趕快闢謠。

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