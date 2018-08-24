暴雨狂襲 限量紫色大牛打滑撞爛 網友驚：4千萬噴了！

疑因下雨天高速公路路面濕滑，一輛要價4000萬的紫色藍寶堅尼超跑Aventador LP 750-4 SV打滑撞爛。（圖擷取自《台灣新聞記者聯盟資訊平台》臉書粉專）

2018-08-24 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕受到熱帶性低氣壓影響及其外圍環流影響，昨（23日）中南部遭大雨狂炸，不少地區積水成災。就有網友PO出一輛超稀有、全球限量500台的紫色藍寶堅尼，疑因下雨天打滑撞爛，整輛車「咪咪帽帽」，照片也讓網友驚呼「4千萬噴了」！

一名網友23日晚間在臉書《台灣新聞記者聯盟資訊平台》PO出2張照片，提醒「天雨路滑小心行駛，尤其是後輪寬胎的車主」。照片中可見，一輛紫色藍寶堅尼超跑疑因路面濕滑，失控打滑導致車殼被撞得「體無完膚」，車頭和車尾零件散落一地、撞凹變形，已看不出原本的樣貌。

有網友一眼就看出，這輛是全球限量500輛的藍寶堅尼「Aventador LP 750-4 SV」，一輛要價4000萬左右。這也讓不少網友驚呼，「4千萬噴了...」、「全台最美的750...」、「沒4（事）千萬別出門」、「700牛耶....挖靠....」、「心疼了」、「數量更少了」、「前後全毀車室完好 羨慕羨慕」、「受傷的牛」。