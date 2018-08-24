怒！屏東土石流封住學生返校路 台鐵退費竟索手續費

2018-08-24 10:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台大雨不斷，台26線竹坑路段不堪山區雨勢，嚴重土石流阻斷多處路段，目前南北雙向封閉，恆春半島幾乎成了孤島，預計中午過後才能搶通，未停止上班上課衍生不少狀況，除了有上班民眾通行受阻被要求自己請假；恆春3名就讀花蓮東華大學學生，無法在上午11點準時到枋寮火車站搭車，但台鐵卻強調退票需手續費，讓學生及家長大怒「台鐵腦袋僵化嗎？天災竟不能退票？」

台26線6.5K竹坑路段因土石流阻斷，楓港段人員及機具動員搶修，因多處路段被土石中斷，楓港工務段粗估中午12點才有辦法通車；持續的山區雨勢，有造成楓港橋暫時封閉，到處都有積水情況，南下北上恆春半島寸步難行。

看到這樣的道路狀況，3名東華大學學生看著手上11點34分的車票嘆息，學生家人桑小姐表示，一早就為了要準時搭車不斷詢問路況，從公路單位得知中午前難以搶通的消息，致電台鐵詢問，竟得到「台鐵停駛才能退票」的冷酷答案。

桑小姐指出，台鐵人員堅持要退票一定要手續費，或是延後搭其他列車站票到花蓮，但這不是「錢」的問題，而是站票要近5個小時，帶著大小包行李的女學生恐難以負荷，而且土石流造成道路不通已經是「天災」，台鐵僵化的邏輯實在令人氣惱。

此外，一名要前往恆春上班的民眾，早上因為土石流阻路塞在車陣中，無法準時上班，卻得到公司回應「因為今天未宣布停班課，恐怕得自己請假」，氣的他大罵屏縣府及公司實在太殘忍，只能希望老天爺的雨快停。