嘉義晚間強風豪雨逾5000戶停電 台電搶修估10點陸續復電

嘉義地區今天下午風強雨驟，晚間王田里一帶停電，台電已搶修恢復。（王田里長吳俊達提供）

2018-08-23 21:19

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕嘉義地區今下午起遭豪雨轟炸，朴子地區24小時累積雨量有350毫米，接近超大豪雨等級，傍晚6點12分，最大陣風達8級，導致台電變壓器故障等傳出停電災情，台電嘉義區營業處統計，逾5000戶停電，正派員搶修中，估計晚間10點陸續復電。

今天下午台林橋往廬山橋防汛道路，因風強導致路樹倒塌，此外，永欽二號橋與82線快速道路橋下，積水已20至30公分，小客車勉強通過；嘉義縣市交界的中山高嘉義交流道下，雙向各三個車道，外側車道水深約40公分、內側車道水深約10公分，目前僅有內側車道可通行。

台電獲報停電區域包含，嘉義市五福街一帶，嘉義縣東石、義竹、六腳、水上鄉、布袋鎮、朴子市，竹崎、民雄、中埔、大埔鄉跟奮起湖地區，超過5000戶停電。

中央氣象局嘉義氣象站觀測，嘉義地區今晚陣風最大達8級，目前風力減弱但仍有5級，此外，今晚8點到明天8點，12小時的累積雨量上看200毫米；23日早上8點到25日早上8點，嘉義平地與山區的累積雨量，預估可達500至800毫米，呼籲民眾慎防豪雨。

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