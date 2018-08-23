雨炸南台灣 10校停課

2018-08-23 15:38

〔記者林曉雲／台北報導〕暴雨狂炸南台灣，學校傳出災情，教育部校安中心今天14時最新統計，因熱帶性低氣壓帶來豪大雨造成災損及停課情形，共有9校停課，台南市勝利國小校園樹木倒塌及校園嚴重積水，初估災損金額5萬餘元。

校安中心接到通報，個別停課學校包括屏東縣佳冬高農；高雄市高苑工商、岡山農工、中山工商、新光高中、正義高中、鳳山高中、鳳新高中；臺南市長榮中學等9校。台南市勝利國小校園樹木倒塌及校園嚴重積水，初估災損金額5萬餘元。

另外，因為雨勢不斷，台南市崑山科技大學今晚也停止上班上課。