08/23 各報重點新聞一覽

2018-08-23 06:14

自由時報

美中角力升溫 美航、夏航縮減中國航線

正值美國與中國的角力持續升溫之際，美國航空公司（American Airlines）、夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines）二十一日證實，各裁撤一條美中直飛航線；美國航空宣布今年十月正式取消往返芝加哥與上海之間的直飛航班，夏威夷航空則宣布自中國「十一」連假後暫停每週三趟往返檀香山與北京之間的直飛航班。

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加拿大外師 遭斷頭分屍

新北市發生「仿人彘」切斷頭頸與四肢的恐怖分屍命案！四十三歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）前晚帶著愛犬出門遛狗後失聯，昨下午Ryan友人在Ryan的愛犬引領下，赫見Ryan頭顱和四肢全遭切斷，僅剩有如「人彘」的身軀陳屍在中正橋下永和端的河堤沙洲；警方初判，當過英文補教老師的Ryan，可能捲入毒品交易糾紛惹來殺機。

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林益世要入獄了 財產來源不明關2年

前行政院秘書長林益世，在立委任內收賄爐渣業者地勇公司六千三百萬元，且有一千五百八十萬元來源不明的財產，高院二審判刑十三年半；最高法院昨部分駁回、部分發回更審，財產來源不明罪判刑兩年確定，貪污罪則因犯罪事實認定尚待釐清，發回高院更審，林益世確定將先入獄兩年。

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蘋果日報

驚 洋師遭斷頭分屍 護主忠犬 負傷帶路尋屍

鼻子受刀傷的混種黑狗LuLu，帶著Ryan的2名友人，奔跑在新北巿永和區中正河濱公園的腳踏車步道上，LuLu突衝向河堤跑進泥灘地，對著一團衣服狂吠狂嗅，友人定睛一瞧，發現LuLu嗅吠的物體竟是一具無頭無四肢的屍體，且穿著他們熟悉的衣服，驚覺這就是他們要尋找的好友Ryan，屍身不遠處還有2袋塑膠袋，友人大驚立即報警，這也是今年5月來，台灣發生的第4件分屍案。

惡煞當街擄人索2億 高雄前鄉代 驚魂22小時獲釋

曾任高雄縣大社鄉代會副主席的江姓男子，前天回大社老家探視母親時遭歹徒擄走！歹徒嗆：「想回家，就拿1、2億元出來！」江打電話向友人求援：「借我8000萬元！」友人稱沒那麼多錢。江男被綁22小時後，昨下午平安獲釋，他心有餘悸說：「沒與人結怨，不知為何要綁走我！」但警懷疑江認識歹徒，是否與投資海外賭場或賭債有關，將調查釐清。

聯合報

促轉會 將追究二二八加害者名單與責任

為落實促進轉型正義條例中「人事清查處置」的規定，行政院促進轉型正義委員會目前正考慮，比照東歐前共產國家的「除垢法」，對二二八或白色恐怖的加害者，例如當初的檢察官、法官，或警總等情治機關人員，進行身分認定與責任追究。促轉會計畫下月委請學者，對國外相關制度進行研究，最快可能明年中提出相關草案。

空汙政策環署大縮手 管制烏賊車 2023年再上路...

空汙法六月底完成修正，衝擊八萬輛十七年以上的一、二期柴油大貨車，引發柴油車遍地烽火、全台陳情抗議不斷。環保署昨臨時開記者會，宣布二○二三年起優先管制對象，將限於廿五年以上一期柴油大貨車。對於是否因抗議而「退縮」？環保署長李應元表示，管制政策將循序漸進，「這是為了兼顧健康和飯碗」。

中國時報

政府制度殺人！小黃運將輕生 10天4起 藍綠立委批

大台北地區短短10天接連發生4起計程車司機自殺事件，輕生理由多指向經濟壓力，駕駛員工會更說，這半年拿車抵押借貸的運將暴增3倍，最可悲的是有人竟在死前，還在跑車；藍綠立委陳雪生、鄭寶清與計程車業界22日同聲抨擊，交通部制度殺人，放任Uber無限量成長，迫使小黃在不公平的條件下競爭，憂心類似事件會如傳染病爆發。

非洲最後友邦 史瓦帝尼外交告急

台灣與非洲最後友邦史瓦帝尼邦交關係倒數計時？大陸國家主席習近平即將於9月3、4日主持2018年陸非合作論壇北京峰會，大陸外交部昨強調，陸非各國期待「所有非洲國家一個不漏」都能參與，「相信在不久的將來會實現」。路透昨更引述大陸外交人士報導，峰會前夕，陸方已加強施壓史瓦帝尼，即將轉向大陸建交。